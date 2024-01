Cea mai importantă cale de transport în Europa, rușine fără sfârșit în România: "Retrospectiva 2023: un an obișnuit de slab"

Membrii Asociației Pro Infrastructura au atras atenția de mai multe ori că guvernele din România ignoră sistematic investiții extrem de importante în infrastructura de transport.

Europa occidentală a investit masiv în ultimele decenii în modernizarea și extinderea căilor de transport feroviar ajungând la o densitate uriașă de căi ferate, fără egal în lume.

Deși România beneficiază de o rețea feroviară excelentă, multe dintre rute suferă din cauza investițiile care lipsesc de decenii.

Pro Infrastructura a făcut o analiză a investițiilor din 2023 în domeniul feroviar.

"Retrospectiva feroviară 2023: un an obișnuit... de slab.

La începutul anului CFR se lăuda la ClubFeroviar cu "100 kilometri recepționați, mai mulți decât la autostrăzi". Și noi am sperat că la sfârșitul exercițiului european de finanțare POIM 2014-2020 se va face un ultim efort de absorbție. Dar absorbția s-a făcut pe rutier, ca de obicei, iar CFR a recepționat în 2023 ZERO kilometri de cale ferată reconstruită la maxim 160 km/h. Evident, cei 100 km promiși s-au mutat pe 2024.

Dacă pe rutier s-a depășit borna de 1000 kilometri de drumuri rapide, România rămâne cu doar 570 km de cale ferată reconstruită, din care cam 470 km permit circulația cu 140-160 km/h, iar cele mai mici viteze pe liniile reabilitate sunt 80-90 km/h pe 48 km între Comarnic și Predeal. Pe coridorul principal (Constanța-Curtici, 850 km) se mai află în reconstrucție loturi de 253 km. Dintre acestea, patru au trecut de 6 ani (!) vechime iar cele mai "tinere", semnate în 2020, au ajuns la... 20-25% stadiu fizic.

Așadar în loc de un sprint final în 2023 am avut un an obișnuit pe șantierele feroviare, adică ritm de melc. Din stadiile procentuale publicate de CFR în noiembrie 2022 si noiembrie 2023, reiese cam 1% avans mediu lunar la proiectele care merg "bine" și sub 0,5% pe lună la cele care merg mai prost. Vezi în primul comentariu link cu tabelul de progres și estimări 2023-2024.

Dacă la autostrăzi avem un ritm mediu de ~3% lunar, procentul feroviar maxim de 1% lunar înseamnă minim 100 de luni de execuție, față de cele 36 pe care e semnat contractul, adică 64 de luni întârziere. Nu este ceva nou la CFR: din 5 tronsoane finalizate între Sighișoara și Simeria (2011-2020), întârzierile au măsurat între 46 și 78 de luni, adică între 4 și 6 ani jumătate. CFR amână termenele estimate de la un raport trimestrial la altul pe măsură ce inginerul FIDIC certifică noi zile de extensie din vina autorităților.

Dacă am avea așa progres la autostrăzi, mai ales cu acte în regulă, ar fi scandal național dar la calea ferată... Ministrul s-a rățoit de câteva ori la antreprenorii sectoarelor care merg cel mai încet, Brașov-Sighișoara, dar Grindeanu nu știa nici măcar aspecte de bază despre șantier, de exemplu că Aktor adusese deja la acel moment TBM-urile. Iar pe aceste loturi constructorii au aprobate câte 24 de luni de extensie, deci termenul de finalizare nu este nicidecum 2024, ci după 2026-2027.

De ce nu se plătesc penalități în urma acestor întârzieri masive? Simplu: ele sunt certificate de consultant și aprobate de CFR ca fiind din vina CFR, a MT și a guvernului.

Să luăm doar câteva exemple de pe Simeria-Ghioroc: castrul Micia, descărcare arheologică lipsă, după 6 ani; cetatea Vărădia, vestigiile din 3 epoci istorice trebuiau mutate dar sunt încă la locul lor strămoșesc, după 6 ani; linie de înaltă tensiune la Vețel, nemutată după 6 ani; defrișări amânate mai bine de 5 ani în gura tunelului Bătuța, din lipsa scoaterii din fondul forestier. Pâlcul de copaci a blocat niște lucrări masive la elementele de sprijin și lotul respectiv (2b) este acum întârziat 65 de luni, fix cât a stat păduricea în loc, ce coincidență.

Singurul șantier mare al CFR care a mers decent are... doar 9 luni întârziere și peste 3% progres lunar: redeschiderea București-Giurgiu prin refacerea podului de la Grădiștea.

Traficul e închis de mulți ani și contractul de 12 km fir simplu este de tip proiectare și execuție, deci antreprenorul Porr nu a avut motive nici să se plângă că-l încurcă trenurile, nici să ceară timp de reproiectare, cum se întâmplă pe cele 6 loturi mari aflate momentan în execuție și cum s-a întâmplat pe celelalte 5 dinaintea lor.

CFR nu-și permite să închidă culoarele de marfă în timpul modernizării liniei. De călătorii alungați oricum nu-i pasă nimănui că nu aduc suficiente voturi. Dar oare ce s-ar întâmpla în caz de război cu toate coridoarele gâtuite: lucrări întârziate pe Brașov-Sighișoara și Simeria-Ghioroc pe Rin-Dunăre, lucrări noi pe Arad-Caransebeș pe Est-Mediteraneean, plus Cluj-Oradea care va fi închis complet minim câțiva ani.

Nici la materialul rulant nu stăm mai bine cu absorbția fondurilor europene: din zecile de trenuri InterRegio și Regio pe care Uniunea Europeană s-a angajat să ni le plătească pe POIM 2014-2020, un singur tren a ajuns în țară și nici acela nu a putut fi recepționat la timp, fiind momentan în teste!

Ce va fi în 2024? La performanțele de până acum nu ne putem aștepta la minuni. Vom reveni în curând cu detalii.

PS: În afara kilometrilor recepționați, un indicator pe care noi în API îl folosim este lungimea zonelor cu fir nou dat în folosință. Linia nouă mărește substanțial confortul călătorilor, cu mult înaintea recepției, și permite de obicei viteze de 120 km/h, mult peste ce aveam înainte. Dar și la acest capitol CFR a dezamăgit: în 2023 noi am estimat 30 km și CFR a deschis doar 9 km de fir nou, între Sighișoara și Albești, respectiv Stupini-Bod", se arată în analiza Pro Infrastructură.

Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2023, o creştere de 1,2% în ceea ce priveşte volumul mărfurilor transportate, comparativ cu perioada similară din anul anterior, din totalul de 241,381 milioane tone 83% fiind înregistrate în transport naţional, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Parcursul mărfurilor a crescut cu 2,9% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2022, în transport naţional înregistrându-se o creştere cu 3,3%.

În transportul feroviar, volumul mărfurilor a înregistrat scădere cu 11,6%, datorată evoluţiilor negative ale tuturor componentelor. Au fost transportate 36,966 milioane tone mărfuri, din care 79,6% în transport naţional.

În transportul maritim au fost înregistrate 49,215 milioane tone, din care 49,196 milioane tone în transport internaţional. Faţă de primele nouă luni din 2022, volumul total a marcat o creştere cu 8,5%.

Mărfurile transportate pe căi navigabile interioare au totalizat 23,395 milioane tone, din care 63,3% în transport internaţional. Volumul mărfurilor transportate a înregistrat creştere cu 9,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în timp ce parcursul mărfurilor a crescut cu 5,3%.

Transportul prin conducte petroliere magistrale a înregistrat 4,559 milioane tone mărfuri transportate, în scădere cu 10,3% faţă de perioada aceeaşi perioadă din 2022, în timp ce parcursul mărfurilor a scăzut cu 14,8%.

În transportul aerian, volumul mărfurilor transportate a înregistrat un total de 36.000 tone, în scădere cu 2,4%.

În perioada menţionată, în transportul rutier naţional, 62,9% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanţe între 1-49 km, 21% pe distanţe cuprinse între 50-149 km şi 12,8% pe distanţe cuprinse între 150-499 km, iar în transportul naţional pe căi navigabile interioare, 42,3% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanţe cuprinse între 150-299 km.

În transportul rutier, diviziunile de mărfuri cu cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate au fost minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (36,7%) şi alte produse minerale nemetalice (16,3%).

Ponderi semnificative în transportul feroviar au fost înregistrate pentru diviziunile cocs, produse rafinate din petrol (23,3%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (21,4%).

În transportul maritim, cele mai importante ponderi în total mărfuri transportate au fost înregistrate la diviziunile produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (42%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (15%).

În transportul pe căi navigabile interioare, ponderi importante au fost înregistrate la diviziunile produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (42,3%) şi minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (25,4%).

Din totalul mărfurilor în transport rutier internaţional, respectiv 40,994 milioane tone, transportul între state terţe a reprezentat 45,1%, cabotajul 22,3% şi mărfurile încărcate 18,5%.

În transportul rutier internaţional de mărfuri, 94,8% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre ale Uniunii Europene şi 94,4% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinaţie state membre ale UE. Cele mai mari cantităţi de mărfuri descărcate au provenit din Germania (21,4%), Italia (15,3%) şi Ungaria (11,6%), iar în ceea ce priveşte încărcările, 16,7% din volumul mărfurilor au avut ca destinaţie Germania, 15,7% Italia şi 15,2% Ungaria.