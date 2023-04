Acord între România și Ungaria pentru o conexiune rutieră. „Vom conecta autostrada M3 din Ungaria cu sistemul de drum expres din Satu Mare”

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, şi ministrul român al Transporturilor, Sorin Grindeanu, au semnat marţi, 4 aprilie, la Bucureşti, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii Drumului Expres Salonta şi Békéscsaba-Méhkerék.

Drumul, care face parte din proiectul Arad-Oradea, este programat a fi finalizat în România până în anul 2026, fiind implementat de consiliile judeţene Bihor şi Arad.

”Dezvoltarea colaborării între cele două ţări este imposibil de imaginat fără dezvoltarea legăturilor fizice dintre ţările noastre. În trecut am avut un obiectiv, şi anume că la fiecare cinci ani vom inaugura câte o conexiune de drum expres între cele două ţări. Am reuşit acest lucru în 2015, la fel şi în 2020. Succesul din 2025 este în etapa de pregătire, şi anume momentul în care vom conecta autostrada M3 din Ungaria cu sistemul de drum expres din jurul oraşului Satu Mare. Astăzi însă am asigurat succesul pentru anul 2030 deoarece am încheiat acordul cu privire la conexiunea numărul 4 de drum expres. Cheia acestui succes este faptul că noi, pe partea ungară, o să ducem drumul expres Budapesta-Békéscsaba până la graniţa cu România şi atunci va exista posibilitatea ca acest drum să se interconecteze cu drumurile expres din ţara dumneavoastră. Am convenit şi asupra punctului de trecere a frontierei, în Ungaria cei la Méhkerék deja se pregătesc”, a declarat, la evenimentul de semnare a acordului, Péter Szijjártó.

La rândul său, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a arătat că viitorul drum va face legătura pe o lungime de 9,8 kilometri între Salonta şi graniţă, drumul fiind parte a proiectului Arad-Oradea.

”Cum bine ştiţi, s-au descentralizat multe din proiectele de acest tip către autorităţile locale, iar acest proiect de drum expres Arad-Oradea cu varianta aceasta de trecere a graniţei se află în gestiunea autorităţilor locale: Consiliul Judeţean Bihor şi Consiliul Judeţean Arad. Noi suntem doar pe post de a finanţa aceste proiecte, ei le implementează. În vara acestui an vom avea acordul de mediu, din informaţiile pe care le am, ceea ce e un lucru dificil cred că nu doar în România şi, pe termenele pe care colegii din Bihor şi din Arad ni le-au transmis, undeva în octombrie se va finaliza proiectul tehnic astfel încât să putem lansa în licitaţie execuţia până la sfârşitul acestui an. Iar termenul de finalizare a întregului proiect este 2026, deci mai repede decât 2030, aşa că trebuie să ne gândim şi la următorul”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a subliniat că, în numele Guvernului României, a mulţumit pentru sprijinul primit din partea Ungariei în problema Schengen, arătând că acest sprijin a fost ”unul puternic, pe care noi l-am simţit”.

