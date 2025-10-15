Schimbare la îmbarcarea pe cursele Ryanair începând de luna viitoare. Ce trebuie să știe toți pasagerii

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:39
764 citiri
Începând cu luna noiembrie, Ryanair renunță la cărțile de îmbarcare tipărite. FOTO X/@AeroinfoBCN

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunțat oficial data la care va renunța complet la cărțile de îmbarcare tipărite.

Astel, începând cu 12 noiembrie 2025, îmbarcarea în avioanele Ryanair se va face exclusiv pe baza cărților de îmbarcare digitale, generate în aplicația myRyanair în momentul efectuării check-in-ului, scrie economica.net

„Aproape 80% dintre cei peste 206 milioane de pasageri Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale. Trecerea Ryanair la bilete 100% digitale din 12 noiembrie vine în urma altor industrii, cum ar fi festivalurile, evenimentele muzicale și sportive, care au adoptat cu succes biletele exclusiv digitale”, se arată în comunicatul companiei, conform publicației citate.

Pasagerii care nu folosesc aplicația Ryanair vor trebui să o descarce pentru a putea efectua check-in-ul și a obține cartea de îmbarcare. Compania precizează că excepții vor exista doar pentru cazurile speciale, cum ar fi zborurile operate din aeroporturi care nu pot susține încă verificarea codurilor digitale.

Prin această schimbare, Ryanair își propune să reducă utilizarea hârtiei, să eficientizeze fluxul de îmbarcare și să alinieze procedurile de călătorie la tendințele digitale adoptate deja în alte sectoare.

