Ministrul Apărării și ministrul Economiei au fost la uzina care produce mașinile blindate Piranha. "Primele 227 de transportoare sunt aproape livrate"

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și ministrul Economiei, Radu Miruță, au fost împreună vineri, 3 octombrie, la Uzina Mecanică București, acolo unde se asamblează transportoarele blindate Piranha, destinate Armatei Române.

Livrarea primului lot de vehicule, format din 227 de transportoare, este aproape finalizată, au anunțat cei doi miniștri prin mesaje postate pe Internet la data de 3 octombrie 2025.

"Piranha 5 nu este doar un transportor - este un simbol al colaborării reușite dintre stat și privat:

- proiect realizat pe o platformă românească, prin transfer de tehnologie

- Asociere cu General Dynamics

- Contractul a susținut, susține și poate susține în continuare industria locală - carcasa este sudată la Șantierul Naval Mangalia, iar turela este asamblată exclusiv în România.

Din cele 227 de blindate comandate, ne apropiem de finalul livrării - mai sunt în lucru doar modelele cu dotări speciale: CBRN, MEDEVAC (pentru evacuare medicală) și cele de căutare / salvare", a explicat ministrul Economiei, Radu Miruță.

"Discuțiile de azi au vizat continuarea programului de înzestrare, pentru ca industria românească de apărare să rămână activă și să livreze echipamente la standarde NATO. Modernizarea armatei noastre merge mână în mână cu dezvoltarea industriei naționale. Avem capacitatea, avem partenerii, iar prin colaborare le putem oferi militarilor români ceea ce merită: echipamente de ultimă generație, produse în România", a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

