Senzație la Transylvania Open. Eliminată în calificări, va juca în semifinale! Cum e posibil

Cea mai mare surrpriză a ediției din acest an a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, este prezența în semifinale a unei jucătoare eliminate în calificări.

Vineri, în sferturi, Aliaksandra Sasnovich (128 WTA) din Belarus a învins-o pe ucraineanca Anhelina Kalinina, locul 49 mondial și cap de serie 4, scor 2-6, 6-4, 7-6.

Impresionant e faptul că Sasnovich a fost eliminată în calificări la Transylvania Open, 4-6, 5-7 cu iberica Sorribes Tormo, dar a intrat apoi pe tabloul principal din postura de lucky loser, beneficiind de retragerea unei alte jucătoare.

making the most out of her second chance! 👏

Lucky Loser Sasnovich defeats Kalinina 2-6, 6-4, 7-6 (3) to reach the @TransylvaniaOpn semifinals!#TO2025 pic.twitter.com/VBEy0kA88Y