Patru românce au fost adversare în prima zi la Transylvania Open

Prima zi a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, a programat un duel sută la sută românesc, în runda inaugurală a probei de dublu.

Astfel, perechea formată din Jaqueline Cristian și Andreea Mitu a dispus cu 6-4, 6-4, de dublul Mara Gae - Anca Todoni.

Deținătoare de wild-card. Cristian și Mitu ar putea da în turul următor peste o altă româncă, Ana Bogdan, în pereche cu argentinianca Podoroska, dacă aceastea din urmă vor trece de dublul Hruncakova - Panova, favorite numărul 2.

