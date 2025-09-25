De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor

Specialiștii recomandă apăsarea butonului de anulare după fiecare tranzacție FOTO Pixabay

Specialiștii în securitate bancară recomandă folosirea butonului roșu de anulare la bancomat după finalizarea tranzacției, pentru a încheia sesiunea definitiv și a preveni tentativele de fraudă. Măsura, deși nu este obligatorie la bancomatele operate de bănci, poate fi utilă și în situații de risc sau atunci când utilizatorii se simt observați ori abordați de străini.

Apăsarea butonului roșu oprește imediat orice operațiune și returnează cardul. Este util pentru a întrerupe rapid o retragere de numerar. În caz contrar, escrocii ar putea continua sesiunea fără știrea dumneavoastră și vă pot goli contul, arată Libertatea.ro.

"Bancomatele operate de bănci și case de economii eliberează din motive de securitate mai întâi cardul și abia apoi numerarul”, a transmis Deutsche Kreditwirtschaft pentru CHIP. Aceasta garantează că persoana este încă prezentă la fața locului.

„Dacă nu scoateți cardul, nu se eliberează banii. Cardul va fi reținut după scurt timp din motive de siguranță”, precizează Sparkasse.

Există totuși și alte situații în care butonul roșu poate fi util.

„Dacă vă simțiți nesigur în timpul tranzacției – de exemplu, dacă sunteți observați sau abordați neașteptat – ar trebui să întrerupeți operațiunea la bancomat”, recomandă Deutsche Kreditwirtschaft.

Operațiunea trebuie încheiată și dacă sunteți abordați de străini care vă oferă ajutor.

Păstrați-vă calmul și asigurați-vă, după ce părăsiți bancomatul, că totul este în siguranță. Prin apăsarea butonului de anulare, preveniți ca bancomatul să elibereze banii, iar persoanele neautorizate să îi ia și să fugă. Cardul în sine, fără PIN-ul asociat, nu mai are valoare și poate fi blocat rapid.

Pe lângă bancomatele operate de bănci și case de economii, există și aparate ale altor operatori, de regulă amplasate în benzinării sau gări.

„Recomandăm tuturor consumatorilor să se informeze înainte de a ajunge la destinație despre particularitățile plăților și retragerilor de numerar din fiecare țară”, spun reprezentanții Deutsche Kreditwirtschaft. Dacă nu sunteți siguri, apăsarea butonului de anulare după ce ați luat banii și cardul nu dăunează. În general, următoarele măsuri sunt esențiale:

-Verificați aparatul pentru eventuale dispozitive suspecte

-Fiți atenți la împrejurimi

-Protejați PIN-ul în timpul introducerii

-Puneți imediat cardul, banii și eventual chitanțele în siguranță după ridicarea numerarului.

