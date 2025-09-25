De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:48
242 citiri
De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor
Specialiștii recomandă apăsarea butonului de anulare după fiecare tranzacție FOTO Pixabay

Specialiștii în securitate bancară recomandă folosirea butonului roșu de anulare la bancomat după finalizarea tranzacției, pentru a încheia sesiunea definitiv și a preveni tentativele de fraudă. Măsura, deși nu este obligatorie la bancomatele operate de bănci, poate fi utilă și în situații de risc sau atunci când utilizatorii se simt observați ori abordați de străini.

Apăsarea butonului roșu oprește imediat orice operațiune și returnează cardul. Este util pentru a întrerupe rapid o retragere de numerar. În caz contrar, escrocii ar putea continua sesiunea fără știrea dumneavoastră și vă pot goli contul, arată Libertatea.ro.

"Bancomatele operate de bănci și case de economii eliberează din motive de securitate mai întâi cardul și abia apoi numerarul”, a transmis Deutsche Kreditwirtschaft pentru CHIP. Aceasta garantează că persoana este încă prezentă la fața locului.

„Dacă nu scoateți cardul, nu se eliberează banii. Cardul va fi reținut după scurt timp din motive de siguranță”, precizează Sparkasse.

Există totuși și alte situații în care butonul roșu poate fi util.

„Dacă vă simțiți nesigur în timpul tranzacției – de exemplu, dacă sunteți observați sau abordați neașteptat – ar trebui să întrerupeți operațiunea la bancomat”, recomandă Deutsche Kreditwirtschaft.

Operațiunea trebuie încheiată și dacă sunteți abordați de străini care vă oferă ajutor.

Păstrați-vă calmul și asigurați-vă, după ce părăsiți bancomatul, că totul este în siguranță. Prin apăsarea butonului de anulare, preveniți ca bancomatul să elibereze banii, iar persoanele neautorizate să îi ia și să fugă. Cardul în sine, fără PIN-ul asociat, nu mai are valoare și poate fi blocat rapid.

Pe lângă bancomatele operate de bănci și case de economii, există și aparate ale altor operatori, de regulă amplasate în benzinării sau gări.

„Recomandăm tuturor consumatorilor să se informeze înainte de a ajunge la destinație despre particularitățile plăților și retragerilor de numerar din fiecare țară”, spun reprezentanții Deutsche Kreditwirtschaft. Dacă nu sunteți siguri, apăsarea butonului de anulare după ce ați luat banii și cardul nu dăunează. În general, următoarele măsuri sunt esențiale:

-Verificați aparatul pentru eventuale dispozitive suspecte

-Fiți atenți la împrejurimi

-Protejați PIN-ul în timpul introducerii

-Puneți imediat cardul, banii și eventual chitanțele în siguranță după ridicarea numerarului.

România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE. Dar fermierii nu sunt optimiști că suntem „grânarul Europei”: „Să nu ne autoetichetăm până nu înțelegem”
România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE. Dar fermierii nu sunt optimiști că suntem „grânarul Europei”: „Să nu ne autoetichetăm până nu înțelegem”
Datele Comisiei Europene arată că, din 1 iulie 2025 și până acum, România a fost cel mai mare exportator de grâu de pe continent, cu 2 milioane de tone. Asta vine după ce și în anul...
Discuțiile pe rectificarea bugetară se fac pe niște bani care nu există. „Pare că acești pseudo-specialiști din ministerele statului trăiesc în lumea lor”
Discuțiile pe rectificarea bugetară se fac pe niște bani care nu există. „Pare că acești pseudo-specialiști din ministerele statului trăiesc în lumea lor”
Rectificarea bugetară constituie unul dintre subiectele arzătoare aflate pe masa Guvernului. Premierul a ieșit, miercuri, 24 septembrie, într-o conferință de presă, cu clarificări pe...
#tranzactie bancara, #bancomate, #buton rosu, #anulare , #stiri financiare
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipa a parasit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia rosie a starnit lacrimi
ObservatorNews.ro
Primul oras care a instalat gard electric anti-ursi. Demonstratie despre cum functioneaza proiectul

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor
  2. România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE. Dar fermierii nu sunt optimiști că suntem „grânarul Europei”: „Să nu ne autoetichetăm până nu înțelegem”
  3. Discuțiile pe rectificarea bugetară se fac pe niște bani care nu există. „Pare că acești pseudo-specialiști din ministerele statului trăiesc în lumea lor”
  4. Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
  5. Nu vor mai fi majorări de taxe și impozite, e o certitudine, s-a terminat acel pachet, promite vicepremierul Tánczos Barna
  6. Apple pregătește o schimbare istorică: iPhone-urile vor putea lucra „la capacitate maximă” și cu ceasuri care nu sunt Apple Watch
  7. Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”
  8. iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția
  9. Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online
  10. GoPro Max 2, prima cameră 8K 360 „cu adevărat autentică”: replică directă pentru DJI și Insta360