Un gigant turc din energie cumpără proiecte de importanță strategică în România

Tranzacție de amploare pe piața energetică românească. Defic Globe, filială a gigantului turc YEO Technology, activ în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor energetice, a anunțat semnarea unei noi afaceri în România, alături de Emsolt Investments. Companiile au preluat două proiecte de energie solară, cu o capacitate totală de 195,8 MW, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Cele două proiecte vor fi dezvoltate în Răcari (127,5 MW) și Turceni (68,3 MW), urmând să beneficieze de o garanție de cumpărare a energiei pe 15 ani. Investiția anunțată pentru implementarea acestora se ridică la 149 milioane de euro.

Expansiune pe piața locală

Defic Globe și-a extins rapid prezența pe piața românească, achiziționând recent 15 firme care dezvoltă planuri pentru centrale electrice cu o capacitate cumulată de 219 MW, dar și un potențial de 320 MWh în sisteme de stocare a energiei (BESS). Valoarea totală a acestor investiții este estimată la 220 de milioane de euro.

Pe lângă proiectele nou preluate, compania turcă are în plan construcția a patru noi centrale solare în România, consolidând contribuția țării la obiectivele de tranziție energetică și dezvoltare a surselor regenerabile.

În 2023, Defic Globe a finalizat prima sa investiție majoră în România – Centrala de Energie Solară Caracal (CES), cu o capacitate de 18 MWp, producând anual circa 26 GWh de energie electrică.

Ulterior, compania a început construcția a două noi centrale în Bobicești, cu o capacitate totală de 21,3 MWp, planificate să devină operaționale în al doilea trimestru din 2025, generând aproximativ 34.400 MWh/an.

Totodată, Defic Globe a încheiat un parteneriat strategic cu Shanghai Electric Power Co., Ltd. (SEP) pentru dezvoltarea a două centrale fotovoltaice în România, cu o capacitate cumulată de 129 MWp, separate de proiectele anunțate anterior.

Parte a grupului turc YEO Technology, Defic Globe beneficiază de expertiza unui gigant energetic internațional cu portofolii extinse în infrastructura energetică și regenerabilă. Prin investițiile sale în România, compania își consolidează poziția de investitor strategic într-un sector în plină expansiune, marcat de tranziția către surse verzi și reducerea dependenței de combustibilii fosili.

