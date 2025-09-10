Desertul numărul 1 care te ajută să mergi la toaletă dimineața, potrivit unui dietetician. Cum se prepară

Când ești constipat, desertul probabil nu e prima ta grijă, dar nu-l ignora. Acest desert bogat în fibre poate ajuta la reglarea tranzitului intestinal.

Dacă te confrunți cu constipație, fibrele sunt primul lucru la care te gândești. Adăugarea de alimente bogate în fibre la mese este o idee bună, dar desertul poate fi o altă ocazie de a-ți crește aportul de fibre. Nu e nimic greșit în a te bucura de fursecuri sau înghețată, dar dacă intestinul tău se simte leneș, un final dulce potrivit poate susține regularitatea tranzitului intestinal.

Budincă chia cu cremă de brânză, lămâie și afine

Acest desert bogat în fibre este delicios, sățios și plin de nutrienți care susțin sănătatea intestinelor – fiind o metodă gustoasă de a ajuta la atingerea celor 28–34 g de fibre zilnice și de a te trezi pregătit pentru o vizită la baie, scrie eatingwell.com.

De ce funcționează acest desert

Acest desert simplu oferă 8 g de fibre, adică mai mult de un sfert din necesarul zilnic. Majoritatea fibrelor provin din semințele de chia. Aceste semințe mici sunt bogate atât în fibre solubile, cât și insolubile. În mod special, semințele de chia conțin mucilagiu, un tip de fibră solubilă care le dă consistența gelatinoasă atunci când sunt înmuiate în apă.

Când te simți constipat, consumul de alimente precum semințele de chia, care oferă ambele tipuri de fibre, este deosebit de eficient, deoarece ajută la hidratarea și volumizarea scaunului pentru un tranzit mai confortabil.

Semințele de chia conțin, de asemenea, fibre prebiotice care hrănesc bacteriile benefice din intestin și cresc diversitatea microbilor sănătoși. Cercetările au arătat niveluri mai scăzute ale anumitor bacterii benefice (precum Bifidobacterium și Lactobacillus) la persoanele care se confruntă cu constipația. Prin consumul de budincă de chia ca desert, poți susține un microbiom mai sănătos și mai divers.

Beneficii suplimentare pentru sănătate

Afinele și semințele de chia sunt bogate în compuși antiinflamatori (iar constipația este adesea asociată cu inflamația cronică). Semințele de chia sunt bogate în acizi grași omega-3, în special acid alfa-linolenic, despre care cercetările sugerează că oferă beneficii antiinflamatoare.

În plus, alimentele vegetale precum afinele și semințele de chia conțin polifenoli, compuși care susțin sănătatea intestinelor prin stimularea producției de acizi grași cu lanț scurt (SCFA), reducând inflamația și crescând diversitatea bacteriilor benefice din intestin.

Alegerea deserturilor care susțin regularitatea intestinală

Nu e o surpriză că fibra este nutrientul-cheie într-un desert dacă vrei să mergi la toaletă dimineața. Fibrele combat constipația prin adăugarea de volum scaunului, facilitând deplasarea acestuia prin tractul digestiv și înmuindu-l pentru a merge mai ușor.

Pentru cel mai mare beneficiu, alege deserturi cu cel puțin 3 g de fibre per porție – precum ovăz, chia sau fructe – și însoțește-le cu un pahar de apă pentru ca fibra să-și facă efectul.

Un microbiom intestinal sănătos este un alt factor cheie pentru prevenirea constipației. Poți menține bacteriile benefice fericite oferindu-le hrană prebiotică. Pe măsură ce microbii intestinali fermentează fibra prebiotică din alimente, eliberează produse secundare precum acizii grași cu lanț scurt (SCFA). Acești SCFA sunt antiinflamatori, susținând nu doar un intestin mai sănătos, ci și sănătatea generală. Din fericire, există o varietate de alimente bogate în prebiotice, des utilizate în deserturi, precum fructe, nuci și cereale integrale.

În final, momentul consumului poate conta. Deși nu există un moment „ideal” universal pentru a merge la toaletă, mulți oameni descoperă că dimineața este cel mai ușor. Noaptea, sistemul digestiv încetinește, permițând fibrei din cina sau desertul de seară să înmoaie și să volumizeze scaunul. Dimineața, colonul este mai activ, creând un interval natural pentru regularitate. Alegerea unui desert bogat în fibre după cină poate ajuta la un tranzit intestinal regulat a doua zi.

Opinia expertului

Dacă ești constipat, dar îți place un mic răsfăț după cină, ia în considerare să prepari budinca de chia cu cremă de brânză, lămâie și afine. Semințele de chia sunt un aliment preferat pentru combaterea constipației, fiind bogate în fibre și acizi grași omega-3 antiinflamatori.

Pentru acest desert, semințele sunt măcinate împreună într-un blender cu cremă de brânză, sirop de arțar și lapte pentru o budincă extra-cremoasă cu gust de cheesecake, stratificată cu afine și biscuiți graham. Împreună cu o cină bogată în fibre și un pahar mare de apă, acest desert sprijină un tranzit intestinal sănătos dimineața.

Cum se prepară Budincă de chia cu cremă de branză, lămâie și afine

Combinația dulce-acrișoară de lămâie și afine este echilibrată de cremozitatea produselor lactate din această budincă de chia cu cremă de brânză. Firimiturile de biscuiți graham imită crusta de cheesecake, iar semințele de chia oferă fibre și acizi grași omega-3. Porționează budinca în borcane sau în alt recipient portabil cu capac sigur, și poți lua acest desert ușor preparat din timp oriunde.

Ingrediente

1 lingură zahăr granulat

1 lingură apă

½ linguriță coajă rasă de lămâie

1 lingură suc de lămâie

2 ½ căni afine proaspete sau congelate

85 g cremă de brânză cu conținut redus de grăsime

¾ cană lapte integral

¼ cană semințe de chia

2 linguri sirop de arțar pur

1 linguriță extract de vanilie

⅛ linguriță sare

½ cană biscuiți graham zdrobiți plus 1 lingură (aprox. 5 bucăți)

Mod de preparare

Într-o cratiță medie, amestecă zahărul, apa, coaja și sucul de lămâie și 1 ½ căni de afine; adu la fierbere la foc mediu-mare. Fierbe, amestecând constant, până când afinele se sparg și amestecul devine gros și lucios, aproximativ 5 minute.

Adaugă ¾ cană afine; redu focul la mediu. Gătește, amestecând des, până când afinele se încălzesc și se înmoaie, 2–3 minute. Transferă într-un bol rezistent la căldură.

Într-un blender sau robot de bucătărie, combină crema de brânză, laptele, semințele de chia, siropul de arțar, vanilia și sarea; procesează până se omogenizează și se formează o budincă ușoară, aproximativ 1 minut. Transferă într-un bol mediu.

Aranjează 2 linguri din amestecul de afine într-un strat uniform în fiecare din 4 boluri sau pahare de 120 ml. Adaugă câte 3 linguri budincă de chia peste fiecare, apoi 1 lingură biscuiți graham zdrobiți. Repetă straturile o dată.

Acoperă cu folie alimentară; refrigerare timp de cel puțin 1 oră sau până la 2 zile.

Imediat înainte de servire, împarte restul de ¼ cană afine și 1 lingură biscuiți graham zdrobiți deasupra budincii. Servește rece.

Se poate păstra la frigider până la 2 zile.

