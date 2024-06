Statul ar putea plăti milioane de euro unui om de afaceri din Vrancea. Decizia, după ce traseul A7 trece fix prin mijlocul fermei sale

Un fermier din Vrancea a obținut, în primă instanță, despăgubiri de 14,5 milioane de euro pentru că Autostrada A7 va trece prin ferma sa. Bărbatul a acuzat faptul că traseul sectorului Focșani-Bacău îi va distruge afacerea, o fermă zootehnică bio în care a investit de peste 13 milioane de euro.

Tribunalul Vrancea a dispus, marți, 18 iunie, ca firma vrânceană Viorelo International COM SRL și proprietarii săi, Vasile Macovei și Ionelia Macovei, să primească o despăgubire de 14.566.417 euro (75.454.809 lei), în locul sumei de 40.692 euro (203.461 lei) propusă inițial de statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat de CNAIR SA. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Ferma zootehnică a lui Viorel Macovei, din comuna Țifești, este una bio, iar în cadrul său sunt crescute 830 de vaci care produc zilnic peste 11.000 de litri de lapte. Ferma include spații de cazare pentru animale, depozite de furaje, tancuri de răcire și depozitare a laptelui, precum și sisteme automate de muls. Macovei a declarat că a aflat întâmplător despre traseul autostrăzii prin ferma sa, fiind informat oficial abia de curând, scrie ziaruldevrancea.ro.

”S-a făcut studiu de fezabilitate pe teren fără să întrebe proprietarii.În cursul anului 2021 am aflat despre această Autostradă că va trece prin Vrancea, dar nu știam că o să treacă exact prin ferma mea. Am constatat când au venit de firma de proiectare și fac acele teste și m-am trezit cu ei efectiv în ferma de vaci, eu nici până astăzi oficial nu știu nimic. Decât cât am întrebat pe la Prefectură, pe la Consiliul Județean pe la CNAIR, pe unde s-a putut să întreb. Domnule chiar treceți prin ferma mea?”, spune fermierul.

Bărbatul susține că nu are ce să facă cu sutele de vaci pe care le deține și că, acum, intră ilegal în fermă pentru a le hrăni.

”Toată munca mea de 26 de ani, vine cineva și-o demolează și spune domnule mergeți în instanță!Eu cred că în momentul când o să fiu expropriat, cele 830 de vaci care le dețin la momentul acesta, din secunda expropierii, aceasta înseamnă undeva, luna iulie, eu intru ilegal în ferma mea. Și eu ca să dau mâncare la animalele acestea trebuie să intru ilegal cumva în fermă.

Ori o să scot toate animalele pe stradă, fie să le aduc în fața Prefecturii, fie să le duc în fața, nu știu, CNAIR-ului. Ce fac cu ele? Dacă îmi spune să mă mut de acolo, unde le duc?”, se plânge Viorel Macovei.

La rândul său, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat că traseul autostrăzii a fost stabilit în acord cu autoritățile locale și județene, iar modificarea acestuia nu este posibilă.

Declarația lui Șerbănescu este însă contrazisă de primarul comunei Țifești, Gabriel Postolache, care susține că instituția nu poate să își dea avizul de o proprietate privată.

”Primăria nu poate să-și dea avizul pe proprietatea privată a cuiva. Deci nu este așa. Noi aveam o corespondență scrisă cu ei. Deci să nu paseze vina pe noi. Eu nu pot să dispun de proprietatea cuiva domnule! Ce aviz să dau eu? Eu ma fost singurul primar care nu a semnat nimic, nici un document de la CNAIR ca urmare a faptului că nu pot să dispun de proprietățile private ale oamenilor”, susține Postolache.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus pentru presa locală, că știe despre nemulțumirile fermierilor, dar se va supune deciziilor luate de instanță.

”Toate lucrurile au fost făcute conform legii și așa cum am considerat și cum a considerat CNAIR -ul, dacă cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de instanță mai mare, vom respecta decizia instanței. În acest moment există o decizie pe care n-avem cum să n-o respectăm. Altă cale nu este”, a menționat ministrul.

