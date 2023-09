Două nave au plecat din Ucraina folosind un traseu pe lângă România. Coridorul special contra Rusiei creat în Marea Neagră

Două nave de marfă au părăsit portul Pivdenni, din apropiere de Odesa, a anunţat vineri, 1 septembrie, vicepremierul ucrainean, ridicând la patru numărul navelor care au plecat din porturile ucrainene de mare adâncime de la Marea Neagră de când Rusia s-a retras din acordul ce asigura o trecere securizată pentru navele cu cereale, relatează Reuters.

Vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a declarat că vrachierele Anna-Theresa şi Ocean Courtesy au părăsit portul Pivdenni pe traseul unui coridor temporar stabilit pentru navele civile.

Rusia a blocat porturile ucrainene de când şi-a invadat vecinul, în februarie 2022, şi a ameninţat că va trata toate navele ca potenţiale ţinte militare după ce s-a retras, în iulie, după un an, din Iniţiativa referitoare la cereale, un acord intermediat de ONU şi Turcia.

Drept răspuns, Ucraina a anunţat un "coridor umanitar" care trece pe lângă coasta vestică a Mării Negre, prin apropiere de România şi Bulgaria. Două nave blocate în porturile ucrainene încă de la începutul invaziei au reuşit până acum să îl folosească pentru a pleca.

Anna-Theresa şi Ocean Courtesy transportă 56.000 de tone de fontă brută şi, respectiv, 172.000 de tone de concentrat de minereu de fier, a scris Kubrakov pe platforma X.

Two vessels are sailing through a temporary corridor from Ukraine's Black Sea ports to the Bosphorus.

The bulk carriers ANNA-THERESA (Liberia) and OCEAN COURTESY (Marshala Islands) have left the port of Pivdennyi and are moving along the established corridor. They are carrying… pic.twitter.com/oRtTlbQ3CU