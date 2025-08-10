La Timișoara au început lucrările la „Traseul Revoluției”, un circuit interactiv prin zonele în care s-au desfășurat momente decisive ale luptei pentru libertate din decembrie 1989

Primăria Municipiului Timișoara a început lucrările pentru realizarea „Traseului Revoluției”, un proiect ambițios care își propune să păstreze vie memoria evenimentelor din decembrie 1989 și să le redă într-o formă accesibilă atât pentru timișoreni, cât și pentru turiști.

Traseul Revoluției va acoperi toate cele 9 zone în care s-au desfășurat momente decisive ale luptei pentru libertate în Timișoara, după cum urmează: Piața Maria – Strada Gheorghe Doja / Timotei Cipariu, Podul Traian – Maria – Splaiul Tudor Vladimirescu, Piața Victoriei – Zona Operei și Piața Iancu Huniade, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Prefectura – Bulevardul Revoluției din 1989, Băile Neptun – Splaiul Nistrului, Cimitirul Eroilor – Bulevardul Sever Bocu nr. 1 și Zona Martirilor – Strada Mareșal Constantin Prezan.

Pentru fiecare punct de pe „Traseul Revoluției”, municipalitatea a prevăzut intervenții discrete de design urban, care includ plăci din granit turcoaz, benzi din bronz cu texte explicative și mărturii personale ale celor care au participat la Revoluție. Astfel, proiectul nu urmărește doar marcarea unor locuri încărcate de istorie, ci și oferirea unei experiențe educative și emoționante care să aducă în prezent sacrificiile făcute pentru libertate.

În paralel cu marcarea locurilor simbolice, proiectul prevede și o serie de intervenții în spațiul public, menite să-i crească calitatea și accesibilitatea. Acestea includ modernizarea pavajului, instalarea unui sistem de iluminat eficient, amenajarea unor zone de odihnă și asigurarea accesului facil pentru toți pietonii, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Traseu interactiv

Primele plăci comemorative vor fi montate în zonele cheie ale orașului, respectiv în Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și în zona Băile Neptun, unde lucrările pregătitoare vor fi finalizate până în această toamnă.

„Memoria nu este un exercițiu de nostalgie, ci o condiție a libertății noastre de mâine. Scopul Traseului Revoluției este să nu ne lase să uităm că libertatea a fost plătită cu vieți, în decembrie 1989. Poate că, dacă am fi spus mai clar adevărul despre comunism, astăzi nu am vedea peste jumătate dintre români privindu-l cu nostalgie. Este datoria noastră să nu lăsăm uitarea să se aștearnă.”, a declarat primarul Dominic Fritz.

În cadrul proiectului, vizitatorii vor putea accesa o platformă digitală interactivă disponibilă prin coduri QR amplasate pe traseu, care va include materiale audio, video și foto din decembrie 1989. Totodată, va fi folosită tehnologia de realitate augmentată (AR) pentru a proiecta imagini și povești de la Revoluție, sincronizate cu locul în care se află vizitatorul, oferind astfel o experiență imersivă și modernă a evenimentelor istorice.

Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), acest proiect al Primăriei Municipiului Timișoara are o valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Prin această inițiativă, municipalitatea reafirmă rolul Timișoarei ca simbol al libertății și al curajului civic, dar și ca oraș care își asumă memoria și o transmite noilor generații într-un mod actual, accesibil și vizibil în spațiul public.

