Boli pentru care acum câțiva ani însemna decesul iminent au devenit tratabile. Cercetătorii au descoperit cum se poate vindeca maladii fatale precum cancerul, hepatita C sau bolile genetice.

În ultimii ani, știința a adus în medicină noi tratamente pentru boli teribile. Foarte mulți pacienți au primit o nouă șansă să trăiască o viață normală. Ca și cum afecțiunile nu ar fi existat. Însă, sunt încă multe boli pentru care nu s-a găsit un leac dar oamenii de știință caută în continuare cele mai bune soluții.

Hepatita C, tratabilă cu o terapie fără efecte adverse. La studiile clinice pacienții au crezut că sunt tratați cu placebo

Doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină este de părere că în ultimii ani s-au făcut descoperiri extraordinare în medicină, iar acest lucru a crescut speranța de viață a pacienților cu boli despre care, până nu demult și medicii vorbeau în șoaptă.

Una dintre cele mai grave boli este hepatita C, tratată până nu demult cu interferon. Însă efectele adverse erau importante. Însă acum, bolnavii primesc tratament fără interferon. Acesta nu are efecte adverse, iar rata de vindecare este mare.

”Cred că lucru cel mai important este dezvoltarea terapiilor Interferon Free pentru hepatita C care au dus practic la vindecarea acestei boli chiar și în România. Conform studiilor, 98% din cei care aveau hepatită C în forme avansate s-au vindecat cu acest tratament. Aici este un salt extraordinar pentru că rata de succes a terapiilor anterioare era de aproximativ 50%, 60% dacă aveai noroc. Acestea aveau însă efecte adverse foarte mari pentru că se bazau pe diverse combinații cu interferon. Terapia Interferon Free, care este în continuă evoluție, pe lângă faptul că are eficacitatea aproape dublă, aproape că lipsesc reacțiile adverse”, a explicat dr. Marius Geantă într-un interviu pentru Ziare.com.

Specialistul spune că la testele clinice, pacienții credeau că de fapt nu primesc tratament pentru că nu aveau efecte adverse.

”Aici este un aspect amuzant, primii pacienți care au fost tratați, în studiile clinice, cu acest tip de terapie, se gândeau că fac parte din grupul placebo pentru că nu aveau reacții adverse așa cum se așteptau, ei fiind tratați anterior cu Interferon care dă reacții foarte puternice.

Apariția terapiilor cu Interferon Free cred că reprezintă un element extraordinar de important. Virusul hepatitei C a fost descoperit în anul 1989 și a fost nevoie de mulți ani până au apărut terapiile însă rezolvă o problemă foarte mare pentru că, în România, conform datelor, sunt câteva sute de mii de purtători ai virusului., dintre care unii au și forma clinică a bolii”, a mai spus Marius Geantă.

Amitrofia spinală a devenit tratabilă

Probabil nu mulți știu despre această boală devastatoare care atacă nou-născuții. Însă este una dintre cele mai crude maladii. Copiii se dezvoltă normal până la o vârstă, apoi dau semne că ceva nu este în regulă cu ei.

”S-au făcut progrese pe tratamentul unei boli genetice numită amitrofie spinală. În primele 3-4 luni de viață bebelușii par a fi normali pentru că nu se mișcă foarte mult, după care apar problemele de mobilitate. În lipsa tratamentului ei erau condamnați la tetrapareză, erau imobilizați pentru toată viața și, de altfel, aveau speranța de viață foarte scăzută.

În această zonă a apărut o terapie genică, adică o terapie care înlocuiește gena defectă și iar administrarea optimă este în primele șase luni de viață ale copilului.

Din acest motiv este foarte importantă componenta de born screening pentru diverse boli. Terapia genică este în curs de compensare pe piața din România.

Mai sunt și alte terapii compensate deja, una dintre acestea a început să se administreze mai recent, alta se administrează deja de câțiva ani și la copii care cu vârsta mai mare de șase luni și calitatea vieții este net schimbată. De unde erau condamnați la deces timpuriu sau o viață imobilizată, aceste trei descoperiri, vârful de gamă în terapia genică, au schimbat practic viața copiilor.”, a mai spus expertul.

Terapia care poate vindeca cea mai de temut boală

Cancerul, în orice formă ar fi, este de departe cel mai de temut diagnostic. Mulți cred că a avea cancer este pasul spre groapă. Însă, nu este chiar așa. Acum există tratament care poate vindeca bolile oncologice.

”Pe partea de oncologie, aș alege câteva exemple de inovații, unul dintre acestea este legat de terapiile celulare CAR-T. Indicațiile actuale pe care le avem în România pentru astfel de terapii este pentru leucemie și limfom, pentru care nu mai există nicio soluție de tratament. Poate să sune cinic, însă în cazul acestor pacienți așteptarea era aceea a iminenței decesului mai devreme sau mai târziu.

Terapiile CAR-T, în aceste forme de leucemie acută și limfom cu celulă B, arată nu doar că apare încă o șansă de prelungire a vieții, dar avem cazul Emily, primul copil tratat în urmă cu 10 ani în primul studiu clinic, în cazul căreia putem vorbi chiar despre vindecarea bolii, ceea ce era foarte greu de imaginat că se poate în urmă cu 10 ani”, a mai arătat dr. Marius Geantă.

Expertul amintește că ”studiile clinice arată rate de succes foarte bune și urmează indicații noi, cum ar fi mielomul multiplu, unde nevoia este și mai mare pentru că numărul pacienților este mai mare”. ”Una dintre terapii a fost aprobată în Europa, în vara aceasta, o alta urmează să fie aprobată în curând”, a mai spus medicul.

Însă, schimbarea majoră în oncologie, în ultimii 10 ani este reprezentată de imunoterapii.

”Acestea sunt tratamente care, de fapt, trezesc la viață sistemul imun al organismului care începe să recunoască celulele canceroase, să le atace și să le elimine. Aici intră categoria așa-numiților inhibitori ai punctelor de control. Sunt deja mai multe medicamente în această clasă cu mai multe indicații terapeutice.

Aici aș da două exemple referitoare la două tipuri de cancer pentru care avem rezultate pe mai mulți ani, în ambele vorbim de forme metastatice. Unul este melanomul în care acum 10-11 ani, oriunde în lume, un pacient diagnosticat cu melanom metastatic avea o speranță de viață de 3-4 luni, iar acum vorbim despre o rată de supraviețuire de 10 ani pentru 40%-50%, poate chiar mai mult, dintre bolnavi. Iar acest lucru este incredibil”, a mai spus specialistul.

”Acest lucru a fost posibil atât ca urmare a imunoterapiei, dar și a dezvoltării a unor terapii țintite, personalizate în care se folosește o anumită secvență sau combinație.

Un alt exemplu, în cancerul pulmonar metastatic, așa-numitul cancer pulmonar non-microcelular, în care la fel, soluțiile de tratament erau foarte limitate în urmă cu 10 ani. Speranța de viață era de câteva luni până la jumătate de an de la momentul diagnosticului, iar acum vorbim despre supraviețuire de 5 ani până la 10 ani la mai mult de jumătate dintre pacienți - undeva la peste 60%.

Mai este o inovație care a schimbat foarte mult cercetarea în oncologie și anume dezvoltarea medicinei genomice și capacitatea de a identifica bio-markeri care reprezintă de fapt baza pentru implementarea medicinei personalizate care permite tratamentul potrivit la momentul potrivit pentru pacient.

Sunt lucruri care se întâmplă și în România și se vor întâmpla și mai bine odată cu implementarea planului de cancer”, a mai spus medicul.

Platforma pentru vaccinul COVID poate crea vaccin pentru cancer

În ultimii doi ani am văzut cu vaccinul ARNm anti-COVID ajută la prevenirea îmbolnăvirilor grave de această boală care a ucis milioane de oameni la nivel global. Partea bună este că aceeași platformă poate fi baza unor alte terapii pentru boli grave, acum incurabile.

”O altă inovație este dezvoltarea vaccinurilor bazate pe ARNm pentru COVID-19 care reprezintă un succes incredibil din punct de vedere științific și care prin rata de eficacitate, una menținută la nivel ridicat prin trei doze administrate deși virusul s-a schimbat foarte mult. Sigur, nu mai vorbim despre acea tara de 95% cât arătau primele studii însă se menține la un nivel ridicat de protecție față de formele grave.

Este o inovație pentru că are potențialul să schimbe vaccinologia. Este o platformă care permite adaptarea foarte rapidă. Pe de o parte vom asista adaptarea foarte rapidă a vaccinurilor COVID în timp real față de variantele care circulă.

Pe de altă parte, cred că, într-un interval de un an-doi, vom avea această platformă folosită pentru noile generații de vaccinuri antigripale, anti virus sincitial respirator, virusul Epstein-Barr sau cytomegalovirus. Sunt câteva categorii virale pentru care fie nu există vaccinuri, fie eficacitatea nu este atât de mare.

Astfel, pe lângă beneficiile legate de COVID-19 s-a deschis o nouă arie cu această platformă. Pe de altă parte, această platformă a început să se folosească în oncologie și sunt studii care arată cum combinația unui vaccin terapeutic bazat pe ARNm cu aceste terapii celulare despre care vorbeam și cu chimioterapie au început să dea rezultate la pacienți cu cancer pancreatic pentru care nu prea există soluții în afară de chirurgie, dacă este diagnosticat în stadiul timpuriu”, a mai spus specialistul.

Inovațiile pentru bolile cardiovasculare și diabet, rămase în urmă

Sunt însă și boli pentru care încă nu există tratament atât de avansat. Bolile cardiovasculare și diabetul nu au încă parte de tratamente cu rate mari de vindecare.

”Unde nu am văzut un progres atât de mare este în zona bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat, cu toate că în ultimii 10 ani s-au lansat, cel puțin pe partea de diabet, diverse medicamente și noi clase de tratament.

Acolo suntem în schimbarea paradigmei, încă nu putem vorbi despre ceva implementat pe scară largă însă, studiile din ultimii 2-3 ani ne arată că nu mai este suficient să verifici glicemia dacă nu te uiți să scazi și riscul cardio-vascular al persoanei respective și aici sunt câteva clase de medicamente care au proprietatea de a normaliza și glicemia și, în același timp, de a scădea și riscul cardiovascular.

Cred că aici este cea mai importantă schimbare de paradigmă a acestei zone de diabet zaharat în corelație cu bolile cardiovasculare. Cred că trebuie privite împreună, însă aici, nivelul de inovație și de implementare este în urma celorlalte arii. Deși medicamentele sunt compensate nu putem vorbi despre o implementare extinsă în România”, a mai spus dr. Marius Geantă.

Statisticile arată că una din trei persoane va fi diagnosticată cu cancer de-a lungul vieții. De altfel, cancerul este a doua cauză de mortalitate la nivel global, iar povara acestei boli este în creștere.

Anul trecut, 20 de milioane de cetățeni ai lumii au fost diagnosticați cu cancer și 10 milioane au murit, dintre aceștia, 2,7 milioane de persoane diagnosticate și 1,3 milioane de persoane decedate sunt cetățeni Europeni, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În România, aproximativ 98.000 de persoane pe an primesc diagnosticul de cancer.

Se estimează că până în anul 2035, numărul de îmbolnăvirii de cancer în Uniunea Europeană va crește cu 24%, astfel că această boală va deveni principala cauză de deces.

