Speranță pentru bolnavii de cancer: Un nou medicament sporește eficacitatea chimioterapiei chiar și în cazul tumorilor rezistente

Cercetătorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul în care sunt tratate cancerele rezistente la chimioterapie, deschizând calea către terapii mai eficiente și mai puțin agresive. Medicamentul ar putea îmbunătăți modul în care pacienții răspund la chimioterapie, chiar și în cazul tumorilor rezistente la tratament.

Medicamentul funcționează prin dezarmarea unui mecanism cheie de apărare pe care tumorile îl folosesc pentru a se proteja de tratament. În modelele preclinice, acesta a demonstrat deja potențialul de a face cancerele rezistente la chimioterapie mai receptive la terapie, scrie kcl.ac.uk.

Chimioterapia este unul dintre cele mai utilizate tratamente împotriva cancerului, dar nu funcționează întotdeauna la fel de eficient pe cât se speră. Un motiv major este că un anumit grup de celule imune ale organismului acționează ca o barieră în jurul tumorilor. Aceste globule albe, cunoscute sub numele de macrofage, înconjoară vasele de sânge din interiorul tumorilor și acționează ca niște paznici, blocând intrarea celulelor imune utile și îndeplinindu-și rolul de a susține răspunsurile la chimioterapie.

Noua moleculă, denumită KCL-HO-1i, vizează o proteină produsă de macrofage, celule imunitare ce formează o barieră în jurul vaselor de sânge din interiorul tumorilor și blochează accesul tratamentului. Proteina, numită hem oxigenază-1 (HO-1), ajută celulele canceroase să se protejeze de efectele chimioterapiei și de atacurile sistemului imunitar.

Ads

În testele preclinice, administrarea KCL-HO-1i a reușit să neutralizeze acest „scut” tumoral, permițând medicamentelor și celulelor imunitare să acționeze mai eficient. Rezultatele au fost spectaculoase: chiar și tumorile anterior rezistente la chimioterapie au început să răspundă la tratament.

Spre deosebire de alte terapii oncologice, noul medicament este conceput pentru administrare orală, acasă, între ședințele de chimioterapie. Primele experimente pe modele de șoareci cu cancer de sân au arătat că poate crește sensibilitatea tumorilor la mai multe tipuri de chimioterapie utilizate în mod obișnuit.

„Prin țintirea enzimei HO-1, am reușit să redăm eficiența chimioterapiei în cazurile în care înainte nu funcționa. Este un pas care ar putea schimba radical tratamentele oncologice”, a declarat profesorul James Arnold, șeful Grupului de Imunologie Tumorală de la King's College London.

Cercetătorii estimează că primele teste clinice pe oameni ar putea începe în doi ani, inițial pentru cancerul de sân, dar cu potențial de extindere către mai multe tipuri de tumori. Descoperirea, publicată în revista Science Translational Medicine, ar putea deschide drumul către combinații de tratamente mai eficiente, valorificând terapiile deja existente și reducând nevoia de proceduri mai agresive.

Ads