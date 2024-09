Prinţesa de Wales a terminat tratamentul de chimioterapie. Cum a trecut Kate Middleton peste diagnosticul de cancer

Kate, Prinţesa de Wales, a anunțat luni, 9 septembrie, într-un lung mesaj publicat pe reţelele de socializare, că şi-a terminat şedinţele de chimioterapie.

”În acest sfârşit de vară, nu pot să vă spun cât de uşurată sunt că mi-am terminat în sfârşit tratamentul de chimioterapie”, a scris Kate Middleton pe X, relatează g4media.ro.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL