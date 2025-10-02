Livratorul care a muncit până la 14 ore pe zi, pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă” VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:40
857 citiri
Livratorul care a muncit până la 14 ore pe zi, pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă” VIDEO
Livratorul care a muncit 14 ore pe zi. Banii merg către tratamentul medical al iubitei FOTO Instagram /Graurii

Un livrator român a muncit până la 14 ore pe zi, iar banii câștigați au fost economisiți pentru a putea oferi iubitei lui un tratament în SUA. Povestea impresionantă a bărbatului i-a atins pe internauți după ce a fost publicată miercuri, 1 octombrie. „Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție”, a declarat bărbatul.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecerea de pietoni, și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni”, a povestit livratorul într-un videoclip publicat pe contul de Instagram Graurii.

Iubita lui, Luana, suferă de dureri puternice în urma accidentului, pe care le compară cu durerea provocată dacă toți dinții din gură ar fi infectați simultan.

Tratamentele din România nu au dat până acum efectul scontat. Bărbatul trebuia să mai strângă 80.000 de euro pentru a-i oferi un tratament medical din SUA.

„Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele pe care le poate face la noi în țară, doar că nu o ajută mare lucru. Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța. Chiar dacă va dura o perioadă mai mare, să nu-și piardă speranța”, a mai spus tânărul livrator.

„Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp”, a mărturisit bărbatul.

În urmă publicării videoclipului, o companie care oferă servicii de întocmire a dosarelor pentru viza SUA a anunțat că „vom acorda GRATUIT serviciile noastre de alcătuire dosare pentru viză SUA (medicală pentru domnișoară și de însoțitor pentru el) și, din partea echipei, vom dona sumele pentru taxa de viză, deci nu îi va costa NIMIC să își ia vizele de SUA.”

Mai târziu, același cont de Instagram a anunțat că banii pentru tratamentul Luanei în SUA au fost donați după ce povestea livratorului i-a atins pe internauți.

FOTO Instagram /Graurii

SUA în "shutdown". Ce se întâmplă și cine este afectat?
SUA în "shutdown". Ce se întâmplă și cine este afectat?
Guvernul american a intrat în blocaj bugetar. Cine este afectat atunci când guvernul nu își poate plăti facturile? Ar putea administrația Trump să folosească acest lucru ca scuză pentru...
Motivul pentru care o pensionară din SUA s-a mutat în Spania. Cât plătește femeia pe chirie și pe asigurarea de sănătate
Motivul pentru care o pensionară din SUA s-a mutat în Spania. Cât plătește femeia pe chirie și pe asigurarea de sănătate
O profesoară americană de 68 de ani s-a mutat din Florida la Torremolinos, pe Costa del Sol, și a reușit să-și „dubleze” pensia. Femeia a luat decizia de a se muta după o călătorie...
#tratament strainatate, #SUA, #livrator, #tratament durere, #vize SUA , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
ObservatorNews.ro
Cod rosu de ploi in 2 judete: Va ploua cat pentru 2 luni in cateva ore. Bucuresti, sub Cod portocaliu de vant
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Greta Thunberg și activiștii care duceau ajutoare umanitare spre Gaza, interceptați pe mare de forțele israeliene, vor fi deportați în Europa
  2. Viktor Orban critică vehement Uniunea Europeană. Premierul maghiar acuză Bruxelles-ul că "vrea să intre în război"
  3. Rusia pregătește importuri de benzină din Asia, pe fondul închiderii a 40% din capacitatea de rafinare
  4. Universități din 12 țări europene vin la București să recruteze liceeni români. Ofertă generoasă de studii gratuite și burse
  5. Rușii plănuiau atentate cu bombă în trei țări europene. Explozibilii veniți din Rusia erau ascunși în cutii de conservă îngropate în cimitire
  6. Româncă jefuită de un șofer de ambulanță în Italia, după ce au întreținut relații sexuale. Femeia a fost aruncată fără haine în stradă
  7. Femeile din armata SUA, revoltate după declarațiile Secretarului Apărării, Pete Hegseth. „Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”
  8. Planul Maiei Sandu pentru reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova: „Armata rusă trebuie să plece pașnic”
  9. Un nou moment stânjenitor pentru Nicușor Dan. Președintele României, derutat la întâlnirea cu regele Frederic al X-lea și regina Maria VIDEO
  10. Livratorul care a muncit până la 14 ore pe zi, pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă” VIDEO