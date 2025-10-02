Livratorul care a muncit până la 14 ore pe zi, pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă” VIDEO

Livratorul care a muncit 14 ore pe zi. Banii merg către tratamentul medical al iubitei FOTO Instagram /Graurii

Un livrator român a muncit până la 14 ore pe zi, iar banii câștigați au fost economisiți pentru a putea oferi iubitei lui un tratament în SUA. Povestea impresionantă a bărbatului i-a atins pe internauți după ce a fost publicată miercuri, 1 octombrie. „Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție”, a declarat bărbatul.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecerea de pietoni, și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni”, a povestit livratorul într-un videoclip publicat pe contul de Instagram Graurii.

Iubita lui, Luana, suferă de dureri puternice în urma accidentului, pe care le compară cu durerea provocată dacă toți dinții din gură ar fi infectați simultan.

Tratamentele din România nu au dat până acum efectul scontat. Bărbatul trebuia să mai strângă 80.000 de euro pentru a-i oferi un tratament medical din SUA.

„Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele pe care le poate face la noi în țară, doar că nu o ajută mare lucru. Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța. Chiar dacă va dura o perioadă mai mare, să nu-și piardă speranța”, a mai spus tânărul livrator.

„Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp”, a mărturisit bărbatul.

În urmă publicării videoclipului, o companie care oferă servicii de întocmire a dosarelor pentru viza SUA a anunțat că „vom acorda GRATUIT serviciile noastre de alcătuire dosare pentru viză SUA (medicală pentru domnișoară și de însoțitor pentru el) și, din partea echipei, vom dona sumele pentru taxa de viză, deci nu îi va costa NIMIC să își ia vizele de SUA.”

Mai târziu, același cont de Instagram a anunțat că banii pentru tratamentul Luanei în SUA au fost donați după ce povestea livratorului i-a atins pe internauți.

