În ce constă tratamentul All on 4 & All on 6

Persoanele care au pierdut mai mulți dinți sau care suferă de afecțiuni dentare severe, cum ar fi parodontoza extinsă, au la dispoziție o soluție optimă astfel încât calitatea vieții să nu le fie afectată. Este vorba despre tratamentele dentare de tip All on 4/ All on 6. Acestea sunt proceduri utilizate pentru a restaura complet dantura și oferă o alternativă permanentă și stabilă comparativ cu protezele tradiționale.

Iată cum funcționează fiecare și în ce situații sunt recomandate:

tratamentul All on 4 implică inserarea a patru implanturi dentare pe o singură arcadă (maxilar sau mandibular). Inițial, pe aceste implanturi se montează o lucrare fixă provizorie, iar după osteointegrare, proces care durează în jur de 4-6 luni, lucrarea provizorie este înlocuită cu o lucrare definitivă, de asemenea, fixă. Implanturile sunt inserate în cadrul unei operații, fiind distribuite în așa fel încât să maximizeze contactul cu osul existent, chiar și în cazurile în care osul este redus. All-on-4 este adesea recomandat pacienților care au pierdut majoritatea sau toți dinții și care au un os maxilar suficient pentru a susține implanturile. Este de asemenea o soluție pentru cei care doresc o alternativă mai stabilă și durabilă față de protezele dentare complete;

tratamentul All on 6 este asemănător cu procedura de All on 4, doar că, de această dată, sunt folosite șase implanturi dentare în loc de patru. Acest lucru oferă o stabilitate suplimentară și distribuție a forței mai bună pe întreaga structură a maxilarului. All-on-6 este indicat pacienților care necesită o restaurare mai extinsă a danturii și care au un os maxilar suficient pentru a susține un număr mai mare de implanturi.

Ads

Pentru un rezultat reușit și de lungă durată a unei reabilitări complete pe implanturi dentare, Dr. Andrei Stan, specializat în implantologie dentară avansată, ne oferă mai multe detalii despre etapele unui astfel de tratament.

Tratamentele cu implanturi dentare All on 4 sau All on 6 sunt formate din 6 etape, fiecare etapă fiind esențială în procesul de înlocuire a dinților lipsă:

radiografia 3D și consultația inițială: prima etapă a tratamentului cu implanturi dentare All on 4/6 consta într-o radiografie 3D (CBCT 3D) și o consultație inițială în care se va analiza radiografia și doctorul împreună cu pacientul vor stabili împreună planul optim de tratament, în funcție de nevoile pacientului și posibilitățile pacientului, dar și de recomandările medicului;

intervenția chirurgicală: operația de inserție a implanturilor durează aproximativ 2-3 ore per arcadă, în funcție de numărul de implanturi inserate și complexitatea cazului. În cazul unei reabilitări complete (atât maxilar, cât și mandibular), intervențiile chirurgicale se vor face, de cele mai multe ori, în zile consecutive;

fixarea lucrărilor provizorii: în peste 99% dintre cazuri, la 24-48 de ore de la inserarea implanturilor, pacientului îi vor fi înșurubate lucrările provizorii fixe. Fiind fixe, aceste nu pot fi date jos de către pacient;

controale obligatorii la 14, 30 și 90 de zile: la 14, 30 și 90 de zile de la intervenția chirurgicală este indicat câte un control. Aceste controale, în mod normal, sunt gratuite. Totuși, dacă la aceste controale se identifica nevoia unor proceduri suplimentare precum grefe gingivale sau vestibuloplastii cu grefe gingivale, costurile procedurilor respective vor fi comunicate de către echipa medicală;

lucrarea definitivă: după osteointegrarea implanturilor dentare, adică la aproximativ 6 luni de la procedura de inserție a acestora, urmează etapa în care se realizează și se fixează lucrarea fixă definitivă. Aceasta etapă durează între 2 - 6 săptămâni, timp în care iau amprentele, se fac mai multe probe și se realizează lucrarea fixă propriu-zis. Aceasta vine înșurubată și nu este detașabilă, medicul și tehnicianul asigurându-se de faptul că totul decurge în parametri doriți, atât din punct de vedere funcțional, cât și estetic;

controale periodice și igienizări profesionale: tocmai din motivul că lucrările definitive sunt fixe, acestea se pot da jos pentru o curățare profundă, doar de către medicul stomatolog. Așadar, pentru o durată de viață cât mai lungă a danturii pe implanturi, odată ajunși la rezultatul final, sunt recomandate controale periodice o dată la 4 - 6 luni. La aceste controale se va efectua igienizarea, dar, de asemenea, medicul va evalua igiena și sănătatea țesuturilor moi.

Aceste etape pot varia, în cazul în care este nevoie și de alte intervenții suplimentare, cum ar fi adiția osoasă sau sinus lift-ul, intervenții necesare în cazul în care pacientul nu dispune de suficient os pentru susținerea implanturilor.

Ads