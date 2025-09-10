Ministerul Sănătății are pe lista de așteptare 43 de dosare pentru tratament în străinătate, în valoare de 13 milioane de lei. De unde vor veni banii

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 23:49
332 citiri
Ministerul Sănătății are pe lista de așteptare 43 de dosare pentru tratament în străinătate, în valoare de 13 milioane de lei. De unde vor veni banii
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că lista de așteptare pentru tratamente în străinătate numără în prezent "43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei".

"În urma unor discuții corecte și transparente cu ministrul finanțelor – căruia îi mulțumesc pentru promptitudine – joi, Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri.

Asta înseamnă șansa la viață, continuitate în tratamente și speranță pentru fiecare pacient și familie aflată în dificultate", a anunțat ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook, în ziua de marți, 9 septembrie 2025.

Pacienții din aceste dosare sunt 30 de adulți și 13 copii. Pacientul cel mai tânăr are 1 an și 8 luni, iar cel mai vârstnic are 74 de ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru afecțiuni oncologice, iar alte solicitări se referă la boli rare, afecțiuni genetice sau transplanturi.

#tratament, #strainatate, #ministerul sanatatii, #Ministerul de Finante, #alexandru rogobete, #pacienti , #sanatate
