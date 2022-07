Tipuri de tratament pentru alopecia la barbati. Cand este implantul de par o solutie?

In prezent,peste 60%dintre barbatii sub 35 de ani – si peste 80% dintre barbati sub 50 de ani – se confrunta cu o cadere drastica a parului. Cu alte cuvinte, exista sanse suficient de mari ca, la orice varsta, sa iti pierzi parul. Din pacate, vestile proaste nu se opresc aici. Barbatii care sufera de alopecie au tendinta de a se confrunta si cu un nivel scazut de incredere in propria persoana, ceea ce poate avea un impact negativ atat asupra vietii sociale, cat si asupra vietii profesionale.

In timp ce unii dintre ei reusesc sa se resemneze, altii sunt mereu intr-o continua cautare pentru a-si ameliora cu succes problema. Daca te numeri si tu printre cei care cauta neincetat cele mai bune solutii de vindecare a alopeciei sau chiar de prevenire a acesteia, poti lua in considerare implantul de par. Clinica dr. Fue (https://drfue.ro/) din Cluj este una dintre cele mai cunoscute si apreciate clinici in care implantul de par este realizat de medici specialisti, cu o experienta vasta in acest domeniu.

4 tipuri de tratament pentru alopecia la barbati

1. Minoxidil

Oamenii de stiinta au conceput minoxidilul pentru tratarea eficienta a hipertensiunii arteriale, dar, ulterior, s-a descoperit ca are un efect secundar: provoaca o crestere excesiva a parului. Atunci a fost momentul in care medicii specialisti au inceput sa-l recomande pacientilor ca medicament impotriva cheliei. Gradul sau de eficienta tinde sa fie mai mare pentru barbatii care au sub 40 de ani.

2. Finasterid

Finasterid intra in categoria tratamentelor pentru chelia masculina, protejand in mod corespunzator scalpul. Acesta trebuie sa fie folosit doar dupa ce a fost consultat si medicul specialist, pentru a nu exista niciun risc pentru sanatate. Initial, medicamentul era folosit pentru cancerul de prostata, datorita faptului ca reusea sa reduca din cantitatea de hormoni numiti dihidrotestosteron (DHT). Odata cu scaderea nivelului de DHT secretat in corp, pacientii au observat o insanatosire a firelor de par.

3. Imbunatatirea stiulului de viata

Stilul de viata are un impact major in toate aspectele legate de sanatatea corpului, printre care se numara si sanatatea scalpului. Vrei sa ai un par sanatos, des si puternic? Atunci, mai inainte de toate, asigura-te ca introduci in alimentatia ta toate proprietatile nutritive necesare, ca ai un program de somn adecvat si ca faci miscare.

4. Implantul de par

Implantul de par se dovedeste a fi una dintre metodele cu cel mai ridicat grad de reusita, in care pacientul se poate bucura de rezultate satisfacatoare intr-un timp scurt. In prezent, realizarea unui implant de par nu mai este o procedura complicata, greu de pus in aplicare, datorita medicilor care au experienta vasta si datorita aparaturii performante folosite. Astfel, daca iti doresti o schimbare in viata ta, poti veni cu incredere la o clinica de implant de par, pentru a fi corect diagnosticat si pentru abeneficia de un serviciu de calitate.

Avand in vedere informatiile furnizate anterior in articol, iti poti indrepta atentia catre realizarea implantului de par pentru a te bucura de un par sanatos, puternic si des. Daca doresti sa gasesti clinica potrivita pentru nevoile tale, poti accesa portalul medical med.ro unde vei gasi informatii despre toate clinicile private din Romania. Specialistii sunt nerabdatori sa te cunoasca!

