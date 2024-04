Premieră de la înființarea NATO. Tratatul care a dat naștere alianței militare a ajuns, sub escortă, în Europa VIDEO

Istoricul Tratat de la Washington din 1949, care a dat naştere NATO, a ajuns marţi, 2 aprilie, la Bruxelles.

Joi va avea loc o ceremonie la sediul organizaţiei pentru a marca împlinirea a 75 de ani de la crearea alianţei nord-atlantice, informează EFE.

”Tratatul original de la Washington a sosit astăzi (marţi - n.r.) la Bruxelles şi a fost transferat la sediul NATO de o escortă a poliţiei. (....) Este pentru prima dată când (tratatul - n.r.) părăseşte Statele Unite pentru a ajunge în Europa de când a fost semnat, la 4 aprilie 1949, de către cei 12 membri fondatori ai NATO”, a confirmat pentru EFE un purtător de cuvânt al alianţei.

NATO has kept our people safe and our nations free for 75 years.

How did the Alliance stand the test of time, growing from 12 to 32 Allies?

Tap below to watch the events that shaped its history since it was founded in 1949 ↓#1NATO75years