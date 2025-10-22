Pacientă traumatizată la spitalul din Constanța, unde a murit tânăra mămică: „Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Mergeam în patru labe pe holurile spitalului”

O pacientă a unui spital privat din Constanța a povestit experiența traumatică prin care a trecut în timpul nașterii, la doar două săptămâni după ce o altă tânără a murit în aceeași unitate.

Femeia a descris momente de panică și neglijență medicală, când copilul i-a fost pus pe piept „inert”, fiind resuscitat direct pe corpul ei, și a fost lăsată singură aproape 40 de minute, fără ca placenta să îi fie extrasă.

„Am ajuns în iarna lui 2022. Petru s-a născut în ianuarie 2023. Sarcina mea era oricum una sănătoasă. Am zis să beneficiez de anumite facilități, acea poveste că mi se de copilul imediat în brațe, că tatăl asistă, că nasc fără mască. Cam în a opta oră de travaliu mi s-a rupt apa și lichidul amiotic era verde, era ca un spanac, moment în care eu m-am speriat”, a declarat femeia pentru Digi 24.

Aceasta a spus că „după incidentul cu lichidul amiotic și după ce s-a născut Petru, mi l-au pus pe piept și era inert, iar eu am avut probabil un instinct ca orice mamă, am început să urlu când mi-am simțit copilul inert, el nu scotea niciun sunet, nici nu respira. Au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu”.

„Inițial am rămas singură pentru 40 de minute, în aceeași poziție de naștere, fără să fi născut placenta”, a mai mărturisit ea.

„Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Urlam după Petru, îi strigam numele lui, plângeam, eram disperată și la un moment dat m-am dat jos singură de pe masa de nașteri și, ca filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil”, a mai afirmat femeia. Ea a declarat că a văzut prima data bebelușul „cam la vreo două ore distanță”.

„Următoarea dată când l-am văzut pe copil a fost la opt ore distanță și atunci mi-au zis că s-ar putea să-l trimită la Spitalul Județean”, a completat ea.

„Mergând cu Petru la medici mi-au spus că procedura corectă ar fi fost o cezariană de urgență”, a afirmat ea.

„Medicii și asistentele de acolo nu erau deloc surprinși că este încă un caz de la acest spital. Ei spuneau ”ISIS” spitalului. A fost personal medical care mi-a povestit despre mai multe cazuri, inclusiv alte femei care au murit”, a mai adăugat femeia.

Spitalul privat din Constanța a intrat în centrul atenției publice după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicaţii. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze.

Poliţiştii au deschis un dosar penal. Unitatea medicală privată transmitea că are Secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an. Ulterior, spitalul privat din Constanţa a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

