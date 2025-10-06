6 orașe din Europa de vizitat toamna aceasta. Unul dintre ele este la aproximativ o oră de București

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 20:16
717 citiri
6 orașe din Europa de vizitat toamna aceasta. Unul dintre ele este la aproximativ o oră de București
Imagine din Budapesta FOTO: X/ @WildscapeWonder

Toamna este sezonul perfect pentru city break-uri în Europa. Cum sezonul concediilor estivale este pe final, excursiile de 2 sau 3 zile sunt acum un prilej excelent de a ieși din rutină. Orașele se golesc de turiști, parcurile prind culori aurii, iar atmosfera se schimbă cu totul. Fie că vrei o escapadă rapidă sau o aventură mai lungă în capitale pline de istorie și cultură, această perioadă a anului oferă ocazia ideală să descoperi Europa dintr-un unghi complet diferit.

1. Atena, Grecia

Riviera din Atena combină plaje cu nisip și golfuri stâncoase, oferind o coastă de peste 65 km, unică printre orașele europene. Chiar și în afara sezonului, zone precum golful Vouliagmeni atrag vizitatori care vor să se relaxeze în apă limpede și să admire apusul.

După înot, restaurante precum Sardelaki oferă preparate mediteraneene cu vedere la golf. Atena nu este doar despre coastă: dealurile din apropierea Acropolelor, precum Dealul Nimfelor sau Dealul Muzelor, sunt ideale pentru plimbări, oferind alternative liniștite la aglomerația orașului.

2. Verona, Italia

Verona este ideală pentru o escapadă de toamnă, oferind obiective celebre precum Balconul Julietei, Arena di Verona, Piazza delle Erbe și Piazzale Castel San Pietro. Orașul impresionează prin arhitectura sa romană și medievală, dar și poveștile romantice care sunt legate de străzile Veronei, fiind o destinație perfectă pentru călătorii în cuplu. Pentru mâncare rapidă și gustoasă, cicchetti sau pizza al taglio sunt printre specialități, iar cazarea accesibilă se găsește în Città Antica sau Veronetta.

3. Lisabona, Portugalia

Lisabona toamna este o combinație perfectă de lumină caldă, străzi pline de istorie și muzică live Fado. Obiectivele principale includ Turnul Belém, Mănăstirea Jerónimos, Tram 28 prin Alfama și Castelo de São Jorge, iar o excursie la Sintra completează experiența. Pentru mâncare, nu ratați pastéis de nata și petiscos, iar Time Out Market oferă cele mai bune opțiuni locale. Cazarea accesibilă se găsește în Alfama sau Graça, aproape de centrul istoric.

De asemenea, o vacanță poate fi completată și de o vizită de câteva zile pe insula Madeira, considerată și „Hawaii”-ul Europei.

4. Budapesta, Ungaria

Budapesta toamna impresionează prin lumina aurie care pune în valoare clădirile și podurile orașului, iar temperaturile mai răcoroase sunt ideale pentru relaxare în băile termale celebre. Obiectivele „must-see” includ Bastionul Pescarilor, Băile Széchenyi, o croazieră pe Dunăre la apus și clădirea Parlamentului iluminată noaptea, fiind printre cele mai celebre clădiri din Europa. Mâncarea este gustoasă și accesibilă chiar și în restaurantele centrale, iar cazarea convenabilă se găsește în District VII, cu viață de noapte activă. Budapesta este una dintre destinațiile cele mai frecventate de români, fiind ușor de ajuns cu orice mijloc de transport.

5. Sevilia, Spania

Sevilia, cu ritmurile sale de flamenco, palate maure și străzi însorite, devine toamna un oraș ușor de explorat, cu temperaturi ușor calde. Obiectivele principale includ Real Alcázar, Giralda și Barrio Santa Cruz, iar un spectacol de flamenco oferă o experiență culturală autentică. Orașul este și prietenos cu bugetul vizitatorilor: barurile de tapas și sherry-ul local sunt accesibile, iar cazarea în cartiere precum Triana sau Macarena combină prețuri bune cu proximitatea față de atracțiile principale.

6. Cracovia

Cracovia este un oraș plin de atmosferă și istorie, dar totodată accesibil ca prețuri. Toamna este perioada perfectă pentru a te plimba pe străzile medievale, a explora piețele și a savura gastronomia locală fără aglomerația turiștilor. Printre obiectivele de neratat se numără Rynek Główny, una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, Castelul Wawel și cartierul evreiesc Kazimierz, în timp ce Mina de Sare Wieliczka oferă o excursie de o zi fascinantă. Orașul este prietenos cu bugetul vizitatorilor: poți savura pierogi, supe și zapiekanka (pizza poloneză pe pâine) la prețuri mici, iar cazarea în zonele Stare Miasto sau Kazimierz combină accesibilitatea cu farmecul local.

Persoană cu autism, despre afirmațiile lui George Simion la adresa lui Nicușor Dan: „Este jalnic. Folosește o condiție medicală ca pe o jignire”
Persoană cu autism, despre afirmațiile lui George Simion la adresa lui Nicușor Dan: „Este jalnic. Folosește o condiție medicală ca pe o jignire”
George Simion l-a numit din nou pe Nicușor Dan „autist”, la doar câteva luni după ce folosise același termen într-un context similar. Dacă prima dată liderul AUR s-a scuzat spunând că...
Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice, demisionată din PSD, revine în politică. În ce partid a intrat
Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice, demisionată din PSD, revine în politică. În ce partid a intrat
La un an după ce a demisionat din PSD, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a devenit membră în Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), partid...
#travel, #calatorie, #vacante Europa, #destinatii Europa , #stiri vacanta
Comentarii
Poza HillBilly
HillBilly
rank 5
Brasov? Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
ObservatorNews.ro
Vietile infractorilor romani in Marea Britanie. Fura, nu fac inchisoare si primesc bani ca sa plece
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Produse de îngrijire a pielii pe care dermatologii le consideră o pierdere totală de bani: 19 lucruri pe care nu trebuie să le cumperi
  2. 6 orașe din Europa de vizitat toamna aceasta. Unul dintre ele este la aproximativ o oră de București
  3. Cum au ajuns două bune prietene să cumpere împreună o casă. "Rămâne una dintre cele mai bune decizii ale mele". Care sunt avantajele
  4. Pamela Anderson, de nerecunoscut: Actrița a renunțat la părul blond care a consacrat-o. Cum arată roșcată și tunsă scurt FOTO
  5. Heidi Klum pozează într-o rochie complet transparentă la Paris Fashion Week. Cum au reacționat fanii: „Trend-ul ăsta e teribil” FOTO
  6. Chefi la cuțite” sezonul 16 începe revine la Antena 1: noile reguli și programul difuzării
  7. Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
  8. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci scorțișoară în fiecare zi
  9. Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
  10. 3 neurologi au fost întrebați care este alimentul esențial pentru sănătatea creierului pe care îl consumă zilnic. Ce au răspuns