6 orașe din Europa de vizitat toamna aceasta. Unul dintre ele este la aproximativ o oră de București

Toamna este sezonul perfect pentru city break-uri în Europa. Cum sezonul concediilor estivale este pe final, excursiile de 2 sau 3 zile sunt acum un prilej excelent de a ieși din rutină. Orașele se golesc de turiști, parcurile prind culori aurii, iar atmosfera se schimbă cu totul. Fie că vrei o escapadă rapidă sau o aventură mai lungă în capitale pline de istorie și cultură, această perioadă a anului oferă ocazia ideală să descoperi Europa dintr-un unghi complet diferit.

Riviera din Atena combină plaje cu nisip și golfuri stâncoase, oferind o coastă de peste 65 km, unică printre orașele europene. Chiar și în afara sezonului, zone precum golful Vouliagmeni atrag vizitatori care vor să se relaxeze în apă limpede și să admire apusul.

După înot, restaurante precum Sardelaki oferă preparate mediteraneene cu vedere la golf. Atena nu este doar despre coastă: dealurile din apropierea Acropolelor, precum Dealul Nimfelor sau Dealul Muzelor, sunt ideale pentru plimbări, oferind alternative liniștite la aglomerația orașului.

2. Verona, Italia

Verona este ideală pentru o escapadă de toamnă, oferind obiective celebre precum Balconul Julietei, Arena di Verona, Piazza delle Erbe și Piazzale Castel San Pietro. Orașul impresionează prin arhitectura sa romană și medievală, dar și poveștile romantice care sunt legate de străzile Veronei, fiind o destinație perfectă pentru călătorii în cuplu. Pentru mâncare rapidă și gustoasă, cicchetti sau pizza al taglio sunt printre specialități, iar cazarea accesibilă se găsește în Città Antica sau Veronetta.

3. Lisabona, Portugalia

Lisabona toamna este o combinație perfectă de lumină caldă, străzi pline de istorie și muzică live Fado. Obiectivele principale includ Turnul Belém, Mănăstirea Jerónimos, Tram 28 prin Alfama și Castelo de São Jorge, iar o excursie la Sintra completează experiența. Pentru mâncare, nu ratați pastéis de nata și petiscos, iar Time Out Market oferă cele mai bune opțiuni locale. Cazarea accesibilă se găsește în Alfama sau Graça, aproape de centrul istoric.

De asemenea, o vacanță poate fi completată și de o vizită de câteva zile pe insula Madeira, considerată și „Hawaii”-ul Europei.

4. Budapesta, Ungaria

Budapesta toamna impresionează prin lumina aurie care pune în valoare clădirile și podurile orașului, iar temperaturile mai răcoroase sunt ideale pentru relaxare în băile termale celebre. Obiectivele „must-see” includ Bastionul Pescarilor, Băile Széchenyi, o croazieră pe Dunăre la apus și clădirea Parlamentului iluminată noaptea, fiind printre cele mai celebre clădiri din Europa. Mâncarea este gustoasă și accesibilă chiar și în restaurantele centrale, iar cazarea convenabilă se găsește în District VII, cu viață de noapte activă. Budapesta este una dintre destinațiile cele mai frecventate de români, fiind ușor de ajuns cu orice mijloc de transport.

5. Sevilia, Spania

Sevilia, cu ritmurile sale de flamenco, palate maure și străzi însorite, devine toamna un oraș ușor de explorat, cu temperaturi ușor calde. Obiectivele principale includ Real Alcázar, Giralda și Barrio Santa Cruz, iar un spectacol de flamenco oferă o experiență culturală autentică. Orașul este și prietenos cu bugetul vizitatorilor: barurile de tapas și sherry-ul local sunt accesibile, iar cazarea în cartiere precum Triana sau Macarena combină prețuri bune cu proximitatea față de atracțiile principale.

6. Cracovia

Cracovia este un oraș plin de atmosferă și istorie, dar totodată accesibil ca prețuri. Toamna este perioada perfectă pentru a te plimba pe străzile medievale, a explora piețele și a savura gastronomia locală fără aglomerația turiștilor. Printre obiectivele de neratat se numără Rynek Główny, una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, Castelul Wawel și cartierul evreiesc Kazimierz, în timp ce Mina de Sare Wieliczka oferă o excursie de o zi fascinantă. Orașul este prietenos cu bugetul vizitatorilor: poți savura pierogi, supe și zapiekanka (pizza poloneză pe pâine) la prețuri mici, iar cazarea în zonele Stare Miasto sau Kazimierz combină accesibilitatea cu farmecul local.

