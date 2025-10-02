Un travestit a fost invitat de Universitatea Harvard să le predea studenților. LaWhore Vagistan va susține două cursuri

Universitatea Harvard l-a invitat pe profesorul asociat Kareem Khubchandani de la Tufts University să predea în cadrul programului de Studii de Gen și Sexualitate. Khubchandani, cunoscut și pentru personajul său de drag queen „LaWhore Vagistan”, va susține două cursuri: Queer Ethnography în toamnă și RuPaulitics: Drag, Race, and Desire în primăvară.

Profesorul este autorul mai multor volume academice și va publica în această toamnă Lessons in Drag: A Queer Manual for Academics, Artists, and Aunties. Decizia a fost susținută de Harvard Gender and Sexuality Caucus, iar numirea sa survine după deblocarea a 2,4 miliarde de dolari în granturi federale pentru instituție.

Khubchandani este cunoscut atât în mediul academic, cât și în scena artistică, prin personajul său de drag queen, „LaWhore Vagistan”, pe care îl integrează frecvent în activitatea sa didactică. Acest alter ego, creat în urmă cu peste un deceniu, a inspirat chiar și un videoclip muzical intitulat Sari.

Khubchandani explică într-un interviu originile acestui nume de scenă: "Am ales ‘LaWhore’ pentru că familia mea își are rădăcinile în Pakistan, iar Lahore este un oraș important de acolo. Cât despre ‘Vagistan’, este modul meu de a descrie subcontinentul ca pe un spațiu unit și divers."

Profesorul va susține două cursuri pe parcursul a două semestre. În toamnă Queer Ethnography, iar în primăvară RuPaulitics: Drag, Race, and Desire, un curs axat pe analiza fenomenului cultural și politic al emisiunii TV RuPaul’s Drag Race.

Pe lângă activitatea artistică, Khubchandani este autorul mai multor volume, printre care Decolonizing Drag și Ishtyle: Accenting Gay Indian Nightlife. În această toamnă urmează să publice o nouă carte, Lessons in Drag: A Queer Manual for Academics, Artists, and Aunties.

Anunțul despre noua colaborare vine după un adevărat conflict cu Donald Trump care a blocat fondurile destinate universității tocmai din cauza politicilor de gen. De curând, administrația americană a deblocat 2,4 miliarde de dolari în granturi federale pentru Harvard, sumă condiționată de lansarea unor programe de tip școală tehnică în cadrul instituției.

