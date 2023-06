Starul de la Hollywood care a murit la 71 de ani într-un accident de motocicletă

Treat Williams, vedeta din filmele Everwood şi Hair, a murit după ce a fost implicat într-un accident de motocicletă. Actorul avea 71 de ani.

Moartea actorului a fost confirmată pentru People luni seară, de agentul pe care îl are de 15 ani, Barry McPherson.

„A fost ucis în această după-amiază. El vira la stânga sau la dreapta [şi] o maşină l-a lovit”, spune McPherson. "Sunt devastat. Era un om bun. Era atât de talentat”, a declarat el.

"Cineaştii l-au iubit. El a fost inima Hollywoodului de la sfârşitul anilor 1970", continuă McPherson.

Accidentul a avut loc în Dorset, Vermont.

„După cum vă puteţi imagina, suntem şocaţi şi foarte îndureraţi în acest moment”, a transmis familia actorului.

„Treat a fost plin de dragoste pentru familia lui, pentru viaţă şi pentru meseria lui. (...) Pentru toţi fanili săi, trebuie să ştiţi că Treat v-a apreciat pe toţi şi vă rugăm să continuaţi să-l păstraţi îninimi şi rugăciuni”, au mai afirmat membrii familiei actorului, care au cerut să le fie respectată intimitatea în aceste momente.

Williams a jucat în mai multe filme, printre care „The Eagle Has Landed”, „Prince of the City”, „Once Upon a Time in America”, „The Late Shift”, „127 Hours” şi „Run Hide Fight”.

În „Everwood”, Williams l-a interpretat pe Dr. Andrew „Andy” Brown din 2002 până în 2006, câştigând două nominalizări ale Screen Actors Guild. Printre alte roluri ale sale de televiziune se numără „Law & Order: Special Victims Unit”, „Chicago Fire”, „Hawaii Five-0”, „Blue Bloods”, „White Collar” şi „The Simpsons”.

Williams a jucat, de asemenea, rolul lui Danny Zuko în musicalul de pe Broadway „Grease”, din 1972 până în 1980.

Treat and I spent months in Rome filming Once Upon a Time in America. It can be pretty lonely on the road during a long shoot, but his resilient good cheer and sense of humor was a Godsend. I really loved him and am devastated that he’s gone. #RIP #TreatWilliams pic.twitter.com/2FTBNJJ6lW

Treat Williams was a passionate, adventurous, creative man. In a short period of time, he quickly befriended me & his adventurous spirit was infectious. We worked on just 1 film together but occasionally connected over the years. Kind and generous with advice and support. RIP pic.twitter.com/jjZN8VcLR8

Working with Treat Williams in Mamet’s “Speed the Plow” at Williamstown in ‘91 was the start of great friendship. Damn it, damn it.

Treat, you were the best. Love you. pic.twitter.com/WSZVBcOYWG