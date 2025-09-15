Țările UE, inclusiv România, vor aplica un nou sistem de intrare-ieșire pentru cetățenii străini. Ce date vor fi înregistrate

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:29
599 citiri
Țările UE, inclusiv România, vor aplica un nou sistem de intrare-ieșire pentru cetățenii străini. Ce date vor fi înregistrate
Trafic aglomerat pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, la granița cu Bulgaria - FOTO Facebook / Poliția Română

România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaționaliza, din 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen.

''EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire a cetățenilor țărilor terțe admiși pentru șederi pe termen scurt - inclusiv cetățenii Republicii Moldova, dar și datele alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) ale acestora, și calculează durata de ședere autorizată. Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și mai sigur de verificare, înlocuind treptat ștampilarea documentelor de călătorie'', informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) al României, transmis în ziua de 15 septembrie 2025.

Scopul implementării acestui sistem este asigurarea unui control la frontieră mai sigur, mai rapid și mai eficient, care să reducă timpii de așteptare și să contribuie la o mai bună protejare a granițelor Uniunii Europene.

În urma deciziilor la nivel european, EES va fi pus în funcțiune progresiv, începând cu 12 octombrie, iar România va utiliza sistemul etapizat, inițial în puncte de trecere selectate, urmând ca acesta să fie extins treptat, până la implementarea deplină la întreaga frontieră externă, într-un termen de maximum 170 de zile calendaristice.

Pe durata perioadei în care sistemul va fi implementat progresiv, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate la intrare și la ieșire, ștampilarea manuală încetând odată cu operaționalizarea completă a sistemului.

''Atunci când cetățeanul unui stat terț efectuează controlul de frontieră, prezintă pașaportul și, dacă este cazul, alte documente necesare (de exemplu, permis de ședere sau permis de mic trafic). Polițistul de frontieră este îndreptățit să verifice scopul și durata călătoriei, precum și dovada mijloacelor de subzistență'', arată sursa citată.

La prima intrare după operaționalizarea sistemului EES, se vor colecta datele biometrice - fotografia facială și patru amprente - pentru a crea un dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea la frontieră se va efectua pe baza datelor biometrice deja înregistrate, ceea ce va scurta timpul de așteptare comparativ cu prima înregistrare în sistem.

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile legale, intrarea în țară va fi permisă și înregistrată electronic, iar polițistul de frontieră va informa persoana despre durata autorizată a șederii. Dacă, dimpotrivă, condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este înregistrat în sistem și, de asemenea, comunicat persoanei.

EES se aplică cetățenilor statelor terțe (care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu excepțiile precizate de regulament) care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt (maximum 90 de zile în oricare 180 de zile), inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și cetățenilor terți care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii și nu dețin un permis de ședere.

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptate de la amprentare.

Cetățenii țărilor terțe care dețin un document de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al UE, precum și membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere nu intră sub incidența EES.

''Datele sunt stocate în sistem pentru o perioadă de trei ani (sau cinci ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii perioadei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor conform cadrului legal'', precizează IGPF.

Pentru a evita întârzierile în procesul de control la trecerea frontierei, persoanele care beneficiază de excepții de la implementarea în sistemul EES sunt rugate să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care atestă acest statut.

