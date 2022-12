O filmare despre care autorul spune că a fost realizată în România a fost publicată pe un canal de Telegram.

Imaginile arată un tren încărcat cu blindate de tip M1117 și a apărut pe rețeaua socială menționată miercuri, 7 decembrie.

"Feroviarii români publică un videoclip care arată transferul ajutorului militar american din portul Constanța în Ucraina.

Videoclipul prezintă un transport de 37 de vehicule blindate americane M1117. În total, a fost anunțată livrarea a 250 de astfel de unități.

În prezent, Forțele Armate ale Ucrainei folosesc în lupte vechile vehicule blindate cu șenile M113 trimise ca ajutor din afară, care suferă în mod regulat pierderi grave și sunt prost adaptate la condițiile drumurilor locale", arată autorul postării pe Telegram, un blogger militar din Belarus, cu numele BelVestnik.

Postarea a fost preluată de Twitter de bloggerul militar german @Tendar, care susține lupta Ucrainei împotriva Rusiei. Acesta amintește că, pe 4 noiembrie 2022, SUA a aprobat un pachet financiar de 400 de milioane de dolari în sprijinul Ucrainei, care include:

- 250 de unități de M1117;

- 1.100 de unități de drone Phoenix Ghost;

- MIM-23 Hawk sisteme de apărare aeriană;

- 40 de bărci blindate;

- 45 T-72 MBT-uri.

