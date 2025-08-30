Accident feroviar cu cel puțin 3 morți și 94 de răniți în urma răsturnării a două dintre vagoane în Egipt FOTO VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 21:26
Accident feroviar cu cel puțin 3 morți și 94 de răniți în urma răsturnării a două dintre vagoane în Egipt FOTO VIDEO
Un tren de călători a deraiat sâmbătă, 30 august, în vestul Egiptului, provocând moartea a cel puţin trei persoane şi rănirea altor 94, au declarat autorităţile. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de accidente feroviare care au avut loc în ţară în ultimii ani, relatează AP.

Trenul a deraiat în timp ce se îndrepta spre Cairo din provincia Matrouh, pe coasta de nord a ţării, au declarat autorităţile feroviare într-un comunicat. Şapte dintre vagoane au ieşit de pe şine, iar două dintre ele s-au răsturnat.

Ministerul Sănătăţii a emis un comunicat separat în care detaliază numărul victimelor, adăugând că 30 de ambulanţe au fost trimise pentru a transporta răniţii la spitale.

Autorităţile feroviare au declarat că a fost deschisă o anchetă pentru a determina cauza deraierii.

Deraierile şi accidentele feroviare sunt frecvente în Egipt, unde sistemul feroviar învechit este afectat şi de o gestionare defectuoasă. În octombrie anul trecut, o locomotivă a lovit partea din spate a unui tren de pasageri care se îndrepta spre Cairo, în sudul Egiptului, provocând moartea a cel puţin unei persoane şi rănirea mai multor altora.

În ultimii ani, guvernul a anunţat iniţiative pentru îmbunătăţirea căilor ferate. Preşedintele Abdel Fattah el-Sissi a declarat în 2018 că vor fi necesare aproximativ 250 de miliarde de lire egiptene, sau 8,13 miliarde de dolari, pentru a renova în mod corespunzător reţeaua feroviară neglijată a ţării.

