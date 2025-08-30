Accident feroviar cu cel puțin 3 morți și 94 de răniți în urma răsturnării a două dintre vagoane în Egipt FOTO VIDEO

Un tren de călători a deraiat sâmbătă, 30 august, în vestul Egiptului, provocând moartea a cel puţin trei persoane şi rănirea altor 94, au declarat autorităţile. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de accidente feroviare care au avut loc în ţară în ultimii ani, relatează AP.

Trenul a deraiat în timp ce se îndrepta spre Cairo din provincia Matrouh, pe coasta de nord a ţării, au declarat autorităţile feroviare într-un comunicat. Şapte dintre vagoane au ieşit de pe şine, iar două dintre ele s-au răsturnat.

#Egypt: Egyptian Ministry of Health: 3 dead and 54 injured in a train accident in Matrouh Governorate. On Saturday, the city of Dabaa in Marsa Matrouh, northern Egypt, witnessed a tragic accident after a train derailed west of the city. 3 dead and 54 injured The Ministry of… pic.twitter.com/QuBNnGfLSM — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) August 30, 2025

Ministerul Sănătăţii a emis un comunicat separat în care detaliază numărul victimelor, adăugând că 30 de ambulanţe au fost trimise pentru a transporta răniţii la spitale.

Égypte 85 blessés dans un accident de train dans la province de Matrouhs ce amedi 30 août 2025) Déraillement de wagons de train de passagers dans la province de Matrouh, au nord-ouest de l'Égypte pic.twitter.com/6aHSK41n54 — Le Soir d’Algérie (@soir_officiel) August 30, 2025

Autorităţile feroviare au declarat că a fost deschisă o anchetă pentru a determina cauza deraierii.

🚨Two people were killed and another 54 injured when a #train derailed in northwestern #Egypt, Cairo24 reported. "The Health Directorate of Marsa Matrouh declared a state of emergency in all provincial hospitals following the train crash," the report said. A large number of… pic.twitter.com/E76TKfAs1v — News.Az (@news_az) August 30, 2025

Deraierile şi accidentele feroviare sunt frecvente în Egipt, unde sistemul feroviar învechit este afectat şi de o gestionare defectuoasă. În octombrie anul trecut, o locomotivă a lovit partea din spate a unui tren de pasageri care se îndrepta spre Cairo, în sudul Egiptului, provocând moartea a cel puţin unei persoane şi rănirea mai multor altora.

În ultimii ani, guvernul a anunţat iniţiative pentru îmbunătăţirea căilor ferate. Preşedintele Abdel Fattah el-Sissi a declarat în 2018 că vor fi necesare aproximativ 250 de miliarde de lire egiptene, sau 8,13 miliarde de dolari, pentru a renova în mod corespunzător reţeaua feroviară neglijată a ţării.

