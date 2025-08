Un tren de călători a deraiat în sud-vestul Germaniei. Informațiile contradictorii vorbesc și despre mai mulți morți FOTO/VIDEO

Un tren de călători a deraiat în sud-vestul Germaniei, în apropierea orașului Riedlingen, a anunțat duminică, 27 iulie, presa străină. Unele surse scriu, citând surse din domeniul securității, că mai multe persoane ar fi murit. Alte surse menționează că au fost răniți câțiva oameni.

AP scrie că au fost rănite cel puțin trei persoane, în timp ce Deutsche Presse-Agentur menționează că, de fapt, sunt mai mulți morți și răniți.

Aproximativ 100 de persoane se aflau în tren când cel puțin două vagoane au deraiat într-o zonă împădurită în jurul orei locale 18:10.

Trenul regional express al Deutsche Bahn se îndrepta de la Sigmaringen spre Ulm când a deraiat.

Several people were killed and injured after a passenger train derailed in the Biberach district of Baden-Württemberg, Germany.

A mass casualty event has been declared, and rescue operations are underway . #Zugunglück pic.twitter.com/CICNe1Sv9Z