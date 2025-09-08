Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Rutele pe care ar urma să circule FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 19:28
233 citiri
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Rutele pe care ar urma să circule FOTO
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia FOTO Facebook/ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Primul tren electric produs în Polonia va ajunge la finalul lunii septembrie în România şi va intra în teste, a anunțat, pe Facebook, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

RE-IR2 - prima ramă electrică interregională - produsă în Polonia va ajunge în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional. Aceasta a fost recepţionată preliminar în Polonia, a anunţat ARF luni, 8 septembrie.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a informat că, în perioada 03 - 04 septembrie, o delegație formată din reprezentanți ai instituției s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz.

"Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs, aferent contractului de furnizare RUIC nr. 51/19.12.2023 încheiat între ARF și PESA", a scris ARF pe Facebook.

În cadrul vizitei, s-a stabilit că prima ramă electrică interregională din acest proiect va fi transportată în România la sfârșitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificarea NoBo, DeBo şi apoi autorizarea de tip şi de introducere pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi național.

Valoarea totală a proiectului este de 919,003,274.03 lei, din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 558,724,754.33 lei, iar cofinanțarea națională reprezintă 213,546,904.50 lei şi TVA aferent în valoare de 146,731,615.20 lei.

Ramele electrice RE-IR2 vor fi utilizate, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în baza HG 1453/2022, pe următoarele rute:

- Cluj-Napoca - Sighișoara - Brașov;

- Cluj-Napoca - Alba Iulia - Simeria - Târgu Jiu - Craiova;

- Brașov - Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Iași/Suceava;

- Galați - Mărășești - Bacău - Pașcani - Iași/Suceava;

- Galați - Brăila - Făurei - Fetești - Constanța (Mangalia);

- (Mangalia) - Constanța - Fetești - Brăila - Mărășești - Bacău - Pașcani - Iași/Suceava;

- (Giurgiu) București - Ciulnița - Călărași.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj-Napoca - Oradea şi Craiova - Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate şi pe următoarele rute de circulație:

- Oradea - Cluj-Napoca - Sighișoara - Brașov;

- Cluj-Napoca - Alba Iulia - Simeria - Târgu Jiu - Craiova - Calafat.

NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”
NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exercițiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă...
Bucăți dintr-un obiect zburător neidentificat, descoperite la granița Poloniei cu Belarus. Autoritățile sunt în alertă
Bucăți dintr-un obiect zburător neidentificat, descoperite la granița Poloniei cu Belarus. Autoritățile sunt în alertă
Poliția de frontieră din Polonia a descoperit noi resturi ale unui obiect zburător neidentificat în apropierea graniței cu Belarus, alimentând tensiunile într-o regiune aflată deja sub...
#tren electric, #Polonia, #rute tren electric, #autoritatea reforma feroviara , #CFR
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nici macar ai lui n-au inteles! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania

LIVE ÎN 00:07:45

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

În 7 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânăr din Alba, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
  2. Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
  3. Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Rutele pe care ar urma să circule FOTO
  4. Rusia pregătește Zapad 2025, cea mai importantă mișcare militară, după invazia Ucrainei. Tensiuni la granițele cu Europa, după experiența unui atac nuclear simulat asupra Varșoviei
  5. Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului
  6. Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate
  7. Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular
  8. Foste iubiri, vârcolaci și CEO miliardari. Micro-dramele cuceresc rețelele sociale, înlocuind telenovelele
  9. Franța, paralizată de greve, miercuri. Atenționare de călătorie de la MAE
  10. Trump, din ce în ce mai puțin luat în serios pe scena mondială. Cum și-a ruinat președintele SUA reputația internațională - analiză The Atlantic