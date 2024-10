Călătorie în jurul lumii, în 59 de zile. Cât costă un bilet în trenul de lux care trece prin 12 țări, iar una dintre opriri este la București

Anul 2025 marchează reîntoarcerea unui tur feroviar spectaculos, organizat de agenția de turism de lux Railbookers, care promite o călătorie globală în condiții de lux suprem.

Itinerariul „În jurul lumii cu trenul de lux” aduce călătorilor șansa de a parcurge patru continente, 12 țări și peste 20 de orașe, într-o expediție feroviară de 59 de zile. Experiența unică de anul viitor este o dovadă clară a interesului tot mai mare pentru călătoriile de lux, ce oferă o alternativă exclusivistă la aventurile turistice obișnuite, arată euronews.com

Turul debutează pe 3 septembrie 2025 și include călătorii cu unele dintre cele mai prestigioase trenuri din lume. Pe lista acestora se numără Belmond Royal Scotsman din Scoția, La Dolce Vita Orient Express din Italia și faimosul Venice Simplon-Orient-Express, ce traversează mai multe țări europene.

În Canada, oaspeții vor călători la bordul celebrului Rocky Mountaineer, iar în Africa de Sud, Rovos Rail le va oferi oaspeților o experiență de neuitat. În Asia, Eastern și Oriental Express va duce pasagerii prin Malaezia, iar în India, Maharajas' Express promite o incursiune spectaculoasă în ținuturi istorice și exotice.

Deși călătoria are loc în mare parte pe șine, organizatorii nu au putut evita complet transportul aerian.

„Începând din Vancouver, pasagerii își vor croi drum prin Munții Stâncoși Canadieni, dar apoi vor zbura către Europa,” oferind călătorilor o privire de ansamblu asupra peisajelor unice ale Scoției, Italiei și Franței. Părăsind Franța, se vor îndrepta spre Budapesta, București și apoi Istanbul, punând capăt tapei europene a călătoriei. Urmând călătoria în Europa, oaspeții vor zbura în India, apoi în Africa de Sud și, în final, vor încheia expediția în Asia de Sud-Est, trecând prin Malaezia și Singapore.

Zborurile transcontinentale nu sunt incluse în prețul inițial de 116.000 de euro de persoană, astfel încât călătorii trebuie să țină cont de aceste costuri adiționale.

Pe parcursul călătoriei, oaspeții sunt invitați să descopere o varietate de experiențe culturale, incluzând tururi private la cele mai renumite obiective turistice și mese fastuoase ce pun în valoare bucătăriile locale. De la explorarea Taj Mahalului în India la degustări de vinuri locale în Cape Town, fiecare oprire aduce noi descoperiri. Cazarea este la standarde înalte, fiind asigurată atât la bordul trenurilor, cât și în hoteluri de cinci stele, care completează experiența de lux.

„Când am creat această călătorie unică în urmă cu un an, a fost un răspuns la cererea tot mai mare de transport feroviar de lux pe tot globul,” a declarat Frank Marini, președintele și CEO-ul Railbookers.

„Suntem atât de încântați să aducem pe piață un nou itinerar interesant pentru plecările din 2025 și am primit deja sute de întrebări de la călătorii care doresc să treacă de pe lista lor de aventuri iconice pe calea ferată.”

Pentru cei care nu își pot permite să parcurgă întreaga expediție, Railbookers oferă flexibilitate prin posibilitatea de a alege doar segmente sau destinații feroviare individuale. Acest sistem de personalizare permite fiecărui călător să își contureze propriul traseu în funcție de preferințele personale și de timpul disponibil. „Itinerarul nostru 2025 Around the World by Luxury Rail a fost rafinat și adaptat pentru a maximiza timpul și experiențele oaspeților noștri, bucurându-ne în același timp de cultura, bucătăria și activitățile pe care fiecare dintre aceste destinații renumite le are de oferit,” a adăugat Marini.

