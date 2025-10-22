Cel mai rapid tren din lume creat de o superputere: Doboară recordul de viteză, atingând 450 de km/h VIDEO

Un tren de mare viteză din China a doborât recordul mondial de viteză FOTO: Facebook/CCTV+

Prototipul CR450 construit de o superputere economică a fost dezvăluit în noiembrie anul trecut ca un tren de mare viteză capabil să atingă pragul de 400 km/h și a fost supus unor teste continue, pentru verificarea tuturor parametrilor. Acum, trenul din China a devenit cel mai rapid din lume, el doborând recordul de viteză, atingând 450 km/h pe linii convenționale de mare viteză.

Trenul din China a atins o viteză de 450 km/h în testele de pe linia feroviară de mare viteză Shanghai-Chongqing-Chengdu, așa cum a fost dezvăluit pe 21 octombrie 2025, potrivit Interesting Engineering.

Acum în etapa finală de testare, trenul de mare viteză trebuie să atingă 600.000 de kilometri de funcționare înainte de a fi autorizat pentru servicii comerciale.

Având în vedere cea mai recentă încercare a sa, CR450 a depășit recordul actual de viteză maximă de 350 km/h, atins de trenurile CR400 Fuxing. Lansat ca proiect în 2021 de către China State Railway Group, trenul este așteptat să intre în operațiuni comerciale în 2026, după faza de evaluare. Este fabricat de filialele companiei de stat China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

CR450 este echipat cu îmbunătățiri structurale. Conul său frontal a fost mărit de la 12,5 metri, ca la trenurile existente de 357 km/h, la 15 metri, reducând rezistența la înaintare. Trenul are boghiuri complet închise și panouri inferioare sub vagoane și o filozofie de design inspirată de vagoanele de înaltă performanță. Aceste inovații au ajutat trenul să își reducă rezistența generală cu 22%.

Înălțimea CR450 a fost, de asemenea, redusă cu 20 de centimetri, greutatea fiind redusă cu 55 de tone. Dezvoltatorii s-au concentrat pe reducerea rezistenței la înaintare ca prioritate absolută, ceea ce a contribuit, de asemenea, la obținerea unei accelerații dramatice.

De-a lungul a cinci ani de cercetare și testare, s-au măsurat îmbunătățiri în trepte minime de doar 0,1%. CR450 poate accelera de la 0 la 350 km/h în 4 minute și 40 de secunde. Acesta este cu 100 de secunde mai rapid decât trenurile electrice Fuxing existente, care au nevoie de 6 minute și 20 de secunde pentru a atinge aceeași viteză.

Un tren electric este un tren format din vagoane autopropulsate, alimentate electric, care nu necesită o locomotivă separată.

Postul național de televiziune CCTV din China a dezvăluit, de asemenea, cum țara consideră această dezvoltare ca un pas major către inovația modernă în domeniul transportului feroviar.

„Recenta testare este pasul final pentru ca CR450 să intre în faza de operare comercială și va fi o piatră de hotar care simbolizează faptul că priceperea tehnologică a căilor ferate de mare viteză din China face un salt de la ”Fabricat în China” la ”Creat în China””, a anuntat postul de televiziune CCTV.

