Tren marfar deraiat lângă Drăgănești Olt. Traficul feroviar este blocat pe ruta București - Craiova, iar pasagerii sunt transferați cu autocare

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 15:45
Tren marfar deraiat lângă Drăgănești Olt. Traficul feroviar este blocat pe ruta București - Craiova, iar pasagerii sunt transferați cu autocare
Imagine ilustrativă FOTO: Pixabay

Traficul feroviar este oprit, vineri după-amiază, 5 septembrie, pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, din judeţul Olt, după ce primul vagon, fără încărcătură, al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane cu cereale a deraiat de la o osie. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul feroviar este oprit pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, judeţul Olt, după ce primul vagon (fără încărcătură) al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane (cereale) a deraiat de la o osie.

Potrivit sursei citate, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Traficul este oprit şi se asigură transbordarea pasagerilor între localităţile Radomireşti şi Caracal cu mijloace auto, precizează Infotrafic.

Autorităţile estimează reluarea circulaţiei feroviare după ora 18:00.

