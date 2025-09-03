Undă verde pentru trenul Metropolitan. Localitățile pe care le va conecta cu Capitala FOTO

Undă verde pentru trenul Metropolitan. Localitățile pe care le va conecta cu Capitala FOTO
Imagine ilustrativă FOTO Pixabay

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj. El arată că la probleme mari, avem nevoie de soluții mari, iar Trenul Metropolitan este una dintre ele.

”Undă verde pentru Trenul Metropolitan! Astăzi am semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj”, anunță primarul interimar.

Stelian Bujduveanu precizează că, pentru el, acest proiect nu este doar o hârtie semnată, ci o schimbare pe care o simțim fiecare dintre noi.

Știu ce înseamnă să pierzi ore în trafic, să stai blocat pe șosele sau să cauți soluții pentru a ajunge mai repede acasă la familie. Trenul Metropolitan înseamnă: mai puțin timp pierdut în trafic, legături rapide între cartiere și localitățile din jurul Bucureștiului, un transport modern, confortabil și prietenos cu mediul”, explică edilul.

”La probleme mari, avem nevoie de soluții mari – iar Trenul Metropolitan este una dintre ele”, adaugă Bujduveanu.

