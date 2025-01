Trenul metropolitan București - Snagov este mai aproape de realitate. A fost publicată documentația tehnică pentru studiul de fezabilitate

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI) a lansat în consultare de piaţă documentaţia tehnică pentru achiziţia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru trenul urban și metropolitan care va lega București de Ilfov prin mai multe stații.

Trenul urban ar urma să aibă un traseu de 60 de kilometri Bucureşti Nord - Căciulaţi - Snagov Plajă/Greci.

Potrivit unui comunicat de presă, TPBI aşteaptă din partea agenţilor economici interesaţi, până la 5 februarie 2025, propuneri privind determinarea valorii estimate a achiziţiei de servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate aferent traseului Bucureşti Nord – Căciulaţi – Snagov Plajă/ Greci, precum şi pentru îmbunătăţirea cerinţelor din specificaţiile tehnice.

Traseul Bucureşti Nord – Căciulaţi – Snagov Plajă/ Greci (aproximativ 60 de kilometri de cale ferată) reprezintă una dintre rutele majore de deplasare pentru locuitorii din judeţele Ilfov şi Ialomiţa, deservind direct nordul Capitalei, Oraşele Chitila şi Otopeni, precum şi comunele Mogoşoaia, Corbeanca, Tunari, Baloteşti, Snagov, Gruiu, Moara Vlăsiei şi Grădiştea. Obiectivul proiectului este acela de a identifica investiţiile necesare redeschiderii circulaţiei feroviare pe secţia Căciulaţi – Snagov (13 kilometri), modernizarea staţiilor şi punctelor de oprire existente, precum şi introducerea unor puncte de oprire/ staţii noi, amenajarea spaţiilor din zona staţiilor, în particular, şi a căii ferate, în general, pentru a creşte accesibilitatea la şi din trenuri, accesibilitatea şi atractivitatea zonelor învecinate căii ferate (modernizarea intersecţiilor dintre calea ferată şi căile de comunicaţii intersectate, modernizarea drumurilor, aleilor pietonale, instalarea de panouri fonoabsorbante, amenajarea de spaţii de recreere şi bariere verzi etc), menţionează TPBI.

Trenul metropolitan, cofinanțat cu fonduri europene nerambursabile

Conform aceleiaşi surse, proiectul de investiţii preconizat de TPBI vizează cofinanţarea din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Transport 2021 – 2027 al axei dedicate trenurilor metropolitane din regiunea Bucureşti – Ilfov, dar şi din alte surse în funcţie de eligibilitatea intervenţiilor identificate.

„Proiectul este unul complex, investiţiile preconizate fiind corelate şi complementare investiţiilor în infrastructura feroviară rezultate din proiectele din faza I a trenului metropolitan Bucureşti – Ilfov (pe traseul semi-inelului de nord al Bucureştiului, respectiv Bucureşti Obor – Bucureşti Băneasa – Carpaţi – Bucureşti Nord – Bucureşti Vest, şi pe traseul Bucureşti Nord – Chitila – Buftea – Periş), proiectul de modernizare a Complexului Feroviar Bucureşti, proiectul de construcţie a liniei ce va deservi viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internaţional Henri Coandă, proiectele de investiţii pentru construirea Autostrăzii A0, Drumul Radial 4, proiectele de achiziţii de material rulant derulate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi proiectele de investiţii programate şi derulate de unităţile administrativ teritoriale de pe traseul analizat”, se arată în comunicatul citat.

Aceeaşi sursă menţionează că realizatorul documentaţiei tehnico-economice trebuie să fie autorizat pentru lucrările de proiectare pe calea ferată, precum şi alte autorizaţii cerute de legislaţia specifică şi trebuie să asiste beneficiarul şi în procedurile de avizare şi aprobare a soluţiilor tehnice identificate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici de investiţii.

Totodată, va trebui să acorde asistenţă TPBI în elaborarea documentaţiei pentru achiziţia serviciului de proiectare şi a execuţiei lucrărilor aferente infrastructurii de transport pentru trenul metropolitan (caiet de sarcini/ specificaţii tehnice, cerinţe tehnice etc.), documentaţiei pentru achiziţia serviciului de consultanţă/ supraveghere execuţie lucrări (caiet de sarcini/ specificaţii tehnice, cerinţe tehnice etc.), documentaţiei pentru achiziţia materialului rulant feroviar (caiet de sarcini/ specificaţii tehnice, cerinţe tehnice etc.), Contractul de Servicii Publice pentru serviciile feroviare de tren metropolitan.

Consultarea de piaţă a fost publicată în SICAP și poate fi accesată AICI.

