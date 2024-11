Cum arată peisajele de pe Valea Prahovei văzute din cabina celui mai nou tren electric din România FOTO/VIDEO

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Ștefan Roșeanu, a publicat duminică, 24 noiembrie, imagini din cabina celui mai nou tren care circulă pe rețeaua feroviară din țară.

„Săgeata Roșie” este primul tren Coradia Stream din cele 37 comandate de statul român de la Alstom. Trenul va circula pe ruta Brașov-București Nord.

„Cabview din Săgeata Roșie 01 Coradia Stream care formează trenul IR16002 Brașov – București Nord. Filmare pe sectorul Timiș – Predeal, 24 noiembrie 2024. ARF – Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Mulțumiri echipelor ALSTOM, CFR Infrastructura și CFR Călători”, a scris șeful ARF, potrivit economica.net.

Trenul Alstom Coradia Stream a intrat în circulație miercuri, pe 20 noiembrie, pe ruta București-Brașov, dar a fost anulat joi dimineață, 21 noiembrie. Trenul părea complet funcțional, dar din cauza unor erori apărute în bord cu privire la unele funcții, la decuplarea trenului de la locomotiva de manevră, reprezentanții Alstom au decis ca trenul să rămână în depou.

În cursul zilei de vineri, 22 noiembrie, „Săgeata Roșie” și-a reluat circulația.

De asemenea, noul tren poate circula cu o viteză maximă de 160 de km/h și are o capacitate de 55 de locuri la clasa întâi, 294 de locuri la clasa a doua și două locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Trenul a fost cumpărat, alături de alte 36 de trenuri, în baza unui contract în valoare de 1,7 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

România urmează să primească până în anul 2026 și alte trenuri care vor circula pe următoarele rute: București-Suceava; București-Iași, via Pașcani; București-Constanța; București-Timișoara via Brașov, Arad; București-Craiova; București-Arad, via Craiova, Orșova;

București-Petroșani-Deva; București-Cluj-Napoca; București-Brașov; Brașov-Cluj-Napoca, via Deda; Cluj-Napoca-Timișoara, via Deva, Arad; București-Galați și Cluj-Napoca- Iași.

Se pare că trenul care a fost în circulație miercuri este și primul tren electric achiziționat de MTI în ultimii 35 de ani. Printre ultimele cumpărate sunt cele cunoscute sub denumirea „Săgeata Albastră” și au fost luate în anii 2002-2003, fiind propulsate cu motoare diesel.

