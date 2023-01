Șeful Căilor Ferate din Ucraina explică epopeea primului tren de persoane care traversează granița cu România după decenii de pauză, pe la punctul vamal Valea Vișeului, din Maramureș. Cursa inaugurală a avut în cursul zilei de marți, 17 ianuarie.

Alexander Kamîșin, șeful Căilor Ferate din Ucraina, scrie pe larg într-o postare pe Twitter cum au decurs lucrările necesare pentru inaugurarea rutei și cât de important este traseul pentru Ucraina.

"În august 2022, în mijlocul războiului, am finalizat cei 20 de kilometri de cale ferată necesari acestui traseu. Linia a fost închisă timp de 17 ani. Am făcut-o în 2 luni. Și apoi am așteptat încă 4 luni până când căile ferate românești și-au terminat partea lor de treabă.

În același timp, am introdus și un tren diesel nou-nouț pe traseu. Fabricat în Ucraina în timpul războiului, de altfel", spune Kamîșin.

Șeful Căilor Ferate din Ucraina enumeră apoi cinci motive pentru care această nouă rută de transport este foarte importantă.

"1. Este încă o conexiune pentru exportul de mărfuri. Mai multe afaceri pentru ambele țări. Vital pentru Ucraina, deoarece exportul este sângele economiei noastre. Benefic pentru România, atât pentru căile ferate, cât și pentru portul maritim Constanța. Extensie grozavă pentru căile solidarității de transport.

2. Este încă o legătură cu UE pentru ucraineni. Poți schimba trenul în Valea Vișeului și călători spre Cluj-Napoca unde aeroportul internațional îți oferă 30 de destinații pe zi, inclusiv două zboruri spre Londra. Sau poți merge la București.

3. Peste 30.000 de ucraineni locuiesc în județul Maramureș din România, care este învecinat cu Ucraina. Suntem bucuroși să le oferim o conexiune confortabilă pentru a-și vizita prietenii și rudele din Ucraina.

4. Mare oportunitate pentru români de a vizita Ucraina. Stațiuni de schi iarnă sau drumeții în Carpați vara. Și da, sunt sigur că mulți români sunt dispuși să călătorească în Ucraina chiar și în timpul războiului.

5. Trebuie să mai îmbunătățim puțin controlul la frontieră și biroul vamal și vom oferi o rută de tranzit care să lege Ucraina de Ucraina prin România (n.r. - șeful căilor ferate vorbește despre o rută feroviară care să reintre în Ucraina pe undeva prin Satu Mare). Din cauza munților Carpați, modalitățile de conectare în interiorul Ucrainei sunt complicate", scrie Alexander Kamîșin, în postarea de pe Twitter.

