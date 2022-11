Un operator feroviar elvețian a doborât recordul mondial pentru cel mai lung tren de pasageri, organizând o călătorie în Alpi, pe un traseu cu 55 de poduri și 39 de tuneluri.

Format din 25 de trenuri electrice noi „Capricorn”, trenul, cu o lungime record de 1.906 de metri, a avut nevoie de aproape o oră pentru a parcurge aproximativ 25 de kilometri (aproximativ 15 mile) peste spectaculoasa linie Albula, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, de la Preda la Alvaneu, în estul Elveției.

Este un nou record mondial validat de Guinness World Records

La fel ca legendara pistă de săniuș Cresta Run, linia Albula este renumită pentru curbele nesfârșite și coborârile abrupte. O capodopera de renume mondial a ingineriei civile, linia de 62 de kilometri dintre Thusis si St Moritz a fost construită în cinci ani pentru, în ciuda faptului ca necesita 55 de poduri și 39 de tuneluri.

Înainte de finalizarea sa, în iulie 1904, vizitatorii aveau parte de o călătorie riscantă care dura 14 ore pe piste accidentate, în trăsuri sau sănii trase de cai.

Piesa centrală a liniei este tunelul Albula, lung de 5.866 de metri, care trece pe sub bazinul hidrografic dintre râurile Rin și Dunăre.

Urmând o parte a traseului parcurs de renumitul Glacier Express din 1930, încercarea de record mondial a cuprins spectaculosul viaduct Landwasser și serpentinele spectaculoase care au asigurat statutul de patrimoniu internațional al liniei.

Încercarea record a fost organizată de Rhaetische Bahn (Calea Ferată Retică, sau RhB), susținută de constructorul de tren elvețian Stadler, și este poate și mai uluitoare pentru că are loc pe o cale ferată cu ecartament îngust, potrivit CNN.

Spre deosebire de majoritatea căilor ferate elvețiene și europene, care utilizează ecartamentul „standard” între șinele de 1,435 metri (4 picioare 8,5 inci), șinele RhB se află la doar un metru distanță.

