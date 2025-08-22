CFR se pregătește să introducă un tren spre Kiev. Acesta va circula prin Chișinău

CFR testează un tren direct între București și Kiev, care va circula săptămânal prin Chișinău și va avea patru vagoane. Noul traseu este parte a eforturilor României și Ucrainei de a întări legăturile bilaterale, alături de deschiderea a noi puncte de frontieră.

„Este o călătorie lungă, dar este o legătură directă între capitalele noastre, care va contribui la celelalte punți pe care le construim - culturale, economice și umanitare”, a declarat ambasadorul român în Ucraina, Alexandru Victor Micula, pentru agenția de știri ucraineană Ukrinform.

România și Ucraina lucrează, de asemenea, la deschiderea a trei noi puncte de trecere a frontierei și la extinderea unui al patrulea. Punctul de trecere a frontierei Szigetu Marmației - Bila Țerkva va fi deschis până la sfârșitul anului.

