CFR se pregătește să introducă un tren spre Kiev. Acesta va circula prin Chișinău

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 14:52
CFR se pregătește să introducă un tren spre Kiev. Acesta va circula prin Chișinău
CFR testează un tren către Kiev FOTO Facebook/ CFR Călători

CFR testează un tren direct între București și Kiev, care va circula săptămânal prin Chișinău și va avea patru vagoane. Noul traseu este parte a eforturilor României și Ucrainei de a întări legăturile bilaterale, alături de deschiderea a noi puncte de frontieră.

„Este o călătorie lungă, dar este o legătură directă între capitalele noastre, care va contribui la celelalte punți pe care le construim - culturale, economice și umanitare”, a declarat ambasadorul român în Ucraina, Alexandru Victor Micula, pentru agenția de știri ucraineană Ukrinform.

România și Ucraina lucrează, de asemenea, la deschiderea a trei noi puncte de trecere a frontierei și la extinderea unui al patrulea. Punctul de trecere a frontierei Szigetu Marmației - Bila Țerkva va fi deschis până la sfârșitul anului.

