Circulaţia trenurilor de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, suspendată temporar. Ce alternativă au pasagerii

Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord - Aeroportul ”Henri Coandă” va fi suspendată temporar, de marţi până vineri, pentru lucrări de mentenanţă făcute de CFR SA.

În intervalul orar în care se desfăşoară aceste lucrări, STB va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a informat, sâmbătă, că, în perioada 14-17 octombrie, în intervalul orar 9.00-14.00, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică şi revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord-Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1).

Astfel, pentru desfăşurarea acestor lucrări de mentenanţă, circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14-17 octombrie, în intervalul orar menţionat. Reluarea circulaţiei se va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor.

Pe durata intervenţiilor, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcţiona, pe perioada lucrărilor, în intervalul 8:30-15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele Gara Basarab şi Aeroport Henri Coandă.

Lucrările fac parte din programul periodic de mentenanţă desfăşurat de CFR S.A. pentru menţinerea infrastructurii feroviare în condiţii optime de funcţionare şi siguranţă a circulaţiei.

