Femeile care călătoresc singure cu trenul pot fi expuse unor pericole precum hărțuirea verbală sau fizică din partea unor călători rău intenționați. De asemenea, lipsa iluminatului adecvat și a măsurilor de securitate în anumite gări și vagoane poate crește riscul de agresiuni și furturi.

O tânără a relatat în mediul online experiența traumatizantă prin care a trecut în timp ce călătorea cu trenul, pentru a avertiza și alte femei.

"Nu vrei să-ți cânt o manea pe 5 lei?"

"Tocmai ce am tras o sperietură în urmă unei întâmplări stresante și înfricoșătoare în trenul CFR. Merg des cu CFR, dar nu totdeauna singură. Mergeam cu un inter-regio de oprește în toate stațiile, acasă, de la o prietenă.

La a doua stație de la pornire urcă un individ de etnie romă cu un acordeon și bagă să cânte pe bani. Vede că nu îl bagă nimeni în seamă, vine unde m-am așezat eu, cam singuratică, lângă ușă, și începe a cânta la urechea mea. Îl ignor, după, se oprește individul și mă întreabă: "Gagică mă pupi?". M-am făcut că nu aud și ignor.

După, o schimbă: "Nu vrei să-ți cânt o manea pe 5 lei?". Îi zic că nu, că nu am bani, nu sunt interesată și pleacă.

Câteva minute mai târziu altcineva din vagon pentru oarecare motiv îi da o țigară la care vine individul la mine să îmi ceară un foc. Dar nu vine în față și îmi cere. Se pune țiganul lângă mine mă apucă de sân să-mi atragă atenția. Îmi pun brațul în dreptul pieptului și îi spun că n-am brichetă. Nu înțelege.

Așteaptă câteva secunde și mă împunge cu degetul în sân cerând foc. Eu, speriată și nervoasă acum, îi zic clar cu voce tare: "Nu am nici un foc, vă rog să mă lăsați în pace."

Întorc oamenii capul, individul de rușine pleacă. Dacă ești femeie și călătorești singură în tren recomand să vă așezați în zone unde sunt mulți oameni, mai ales dacă sunt cu copii, pentru că indiferent cum ești îmbrăcată poți fi ținta la astfel de indivizi. Pentru referință, atașez poza cu ce purtam: un tricou verde de la o asociație de reciclare, pantaloni cargo trei sferturi după genunchi, adidași", a scris tânăra pe Reddit.

"Nu face nimeni, nimic"

Postarea a strâns sute de comentarii. Unii i-au dat sfaturi legate de cum ar fi bine să reacționeze, alții au relatat experiențe personale sau la care au fost martori.

"Sesizare la Poliție și la CFR, specifică ora, stația și numărul trenului, cu siguranță șeful de stație/tren îl cunoaște pe individ și Poliția va interveni. Dacă nu facem nimic atunci individul se va purta la fel cu alte femei".

"Nu face nimeni nimic. Înainte de Crăciun am fost martoră la un caz asemănător și, deşi doamna care a fost agresată a vorbit cu d-na controloare, a sunat la poliție etc nu a fost luată în serios, iar individul respectiv a continuat să o agreseze şi să o filmeze pe ascuns luni de zile. (când am fost de față deja era a 10-a oară minim când se întâmpla)".

"În 2017 pe direcția Deva-Brașov, controlorii m-au închis cu ei în vagon cu cheia aia pătrată și au insistat spunând că nu este al meu carnetul de student și "ce facem acum că ai vrut să ne minți?". Era carnetul meu de student, dar când l-au capsat la tiparniță, au capsat o filă în plus din carnetul altcuiva, cu altă serie. Erau doi bărbați la 50 și 40 de ani, nu era multă lume în tren, iar eu aveam 20 de ani și eram singură. Au spus că dacă stau ca proastă și nu fac nimic să răscumpăr minciuna mă dau jos din tren în câmp. Nu au vrut să îmi dea actele înapoi, le-am dat toți banii de chirie de la părinții mei și m-au lăsat să plec”.

