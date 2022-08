Momente de coșmar pentru pasagerii unui tren după ce au trecut printr-o pădure în flăcări VIDEO

Pasagerii unui tren au trăit momente de coşmar, blocaţi câteva minute într-un incendiu de pădure care a izbucnit la începutul săptămânii la Bejis, în apropiere de Valencia, relatează Euronews.

O anchetă a fost deschisă, pentru a stabili de ce trenul nu a oprit înainte de incendiu.

Este vorba despre unul dintre cele mai mari incendii din Spania, unde pompieri continuau să lupte împotriva flăcărilor cu 35 de bombardiere cu apă de tip Canadair.

Peste 19.000 de hectare au fost devastate, iar flăcările continuau să înainteze.

Incendii devastau joi Sicilia şi provincia italiană Palermo.

