O nouă bizarerie s-a viralizat pe TikTok și face victime. Influencerii specializați “sleepmaxxing” dau sfaturi ridicole care pun în pericol sănătatea

Rețelele sociale sunt invadate de un nou curent bizar: „sleepmaxxing” — o tendință care promite un somn perfect prin metode controversate, precum acoperirea gurii cu bandă adezivă, mâncatul excesiv de kiwi sau suspendarea capului cu frânghii. Deși aceste „trucuri” au milioane de vizualizări online, experții avertizează că sunt nu doar inutile, ci și potențial periculoase, neavând niciun fundament științific.

Acoperiți-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine, nu înghițiți niciun lichid înainte să mergeți la culcare, dar îndopați-vă cu kiwi: influencerii specializați în "sleepmaxxing", consilieri în "optimizarea somnului", au inundat rețelele sociale cu videoclipurile lor, care nu se bazează însă pe niciun rezultat medical dovedit, au denunțat experții din domeniul sănătății, citați joi de AFP, potrivit Agerpres.

Această tendință a "bunăstării" și "sănătății" de pe rețelele sociale și din presa revistelor de specialitate a apărut în toamna anului trecut, urmată de o explozie de zeci de milioane de conținuturi online de toate felurile, care le promit persoanelor care dorm prost să "maximizeze" cantitatea și calitatea somnului lor.

Influencerii îi sfătuiesc pe oameni să ia suplimente de magneziu și melatonină, să mănânce mult kiwi, să doarmă cu gura acoperită cu o bandă adezivă - începând cel mai târziu cu ora 22:00 - și, mai ales, să nu bea nimic cu două ore înainte să meargă la culcare, ceea ce ar fi o garanție pentru a avea vise frumoase.

Ei afirmă, de asemenea, că oamenii ar trebui să doarmă într-o cameră foarte întunecată și răcoroasă, cu o plapumă care să apese greu asupra întregului corp.

Iar pentru a combate una dintre cele mai grave tulburări ale somnului de natură psihologică, cercul vicios al insomniei și stresului, un videoclip cu 11 milioane de vizualizări pe rețaua socială X sugerează chiar menținerea capului suspendat deasupra pernei cu ajutorul unei frânghii atașate de tăblia patului.

Însă în China, după ce presa de stat a fost șocată anul acesta când o persoană a murit în somn ca urmare a faptului că a fost "spânzurată de gât", experții au tras un semnal de alarmă.

Sfaturi fără niciun fundament științific

Acest tip de practici extreme de "sleepmaxxing" sunt în același timp "ridicole și potențial periculoase" și nu aduc "nicio dovadă" medicală sau științifică, a declarat Timothy Caulfield, un specialist în combaterea dezinformării și profesor la Universitatea Alberta din Canada.

"Este un bun exemplu al modulului în care rețelele sociale normalizează absurdul", a adăugat el.

Cu atât mai mult cu cât insomnia și anxietatea pot fi "tratate eficient fără medicamente", a subliniat Eric Zhou, profesor de psihiatrie și specialist în sănătatea somnului la Universitatea Harvard din Statele Unite.

"Terapia cognitivă comportamentală poate reduce în mod spectaculos simptomele insomniei în decurs de câteva săptămâni", a scris el în luna martie într-un articol publicat de Facultatea de Medicină din cadrul acestei prestigioase universități americane de la periferia orașului Boston.

În ceea ce privește acoperirea gurii cu bandă adezivă, astfel încât oamenii să respire numai pe nas și să evite sforăitul și respirația urât mirositoare, nu există studii medicale care să susțină acest lucru, conform unui articol recent al Universității George Washington din Statele Unite.

În plus, această practică ar fi periculoasă pentru persoanele care suferă, uneori fără să știe acest lucru, de apnee în somn.

Kathryn Pinkham, o specialistă britanică în insomnii, se declară, de asemenea, "îngrijorată" de aceste "sfaturi de 'sleepmaxxing' distribuite pe platforme precum TikTok, care pot fi în cel mai bun caz inutile, iar în cel mai rău caz periculoase pentru persoanele cu tulburări reale ale somnului".

Somnul perfect, un ideal

Desigur, recunosc oamenii de știință, dorința de a dormi bine face parte din căutarea legitimă din epoca noastră a bunăstării și a sănătății.

Dar, subliniază profesorul Eric Zhou, "ortosomnia", acea căutare a "somnului perfect", care se poate transforma într-o obsesie și care "se înscrie în această cultură a 'sleepmaxxing'-ului", reprezintă "o problemă".

"Chiar și cei care dorm bine au parte de nopți neregulate", a scris el.

În ceea ce privește administrarea de melatonină contra insomniei, această practică nu este recomandată de Academia Americană de Medicină a Somnului, care explică într-un articol din 2015 că acest produs farmaceutic este destinat adulților care călătoresc cu avionul pentru a reduce efectele nocive ale decalajului orar.

"Sleepmaxxing" amintește de o altă tendință de pe rețelele sociale: "looksmaxxing", prin care diverși influenceri promovează practici menite "să maximizeze" o presupusă formă de frumusețe masculină.

"Multe dintre aceste sfaturi și 'trucuri' provin de la novici și nu au nicio bază medicală", a declarat experta britanică Kathryn Pinkham.

