Scandal mocnit de peste un an, pentru penalități de 266 de milioane de lei. România ar putea pierde cele 37 de trenuri noi Coradia Stream

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 21:23
Alstom ar putea rezilia contractul pentru livrarea a 37 de trenuri Coradia Stream în România dacă penalitățile pentru întârzieri depășesc costul rezilierii, avertizează Asociația Pro Infrastructură (API). Întârzierile acumulate până la finalul lui martie 2025 se ridică la 439 de zile, echivalentul a aproximativ 266 milioane de lei. API atrage atenția că, în lipsa unui acord, România ar putea rămâne cu patru trenuri fără mentenanță, subliniind necesitatea dialogului și negocierii între părți.

Asociația susține că, în culise, de peste un an, se dă o luptă aprigă între Alstom, ARF și consultantul Egis pe cele 37 de rame Coradia Stream, din cauza penalităților de întârziere. Victime colaterale: cetățenii călători. „A existat o singură pauză în acest conflict: când politicienii s-au tras în poze cu primul tren în 2024, fix în buza alegerilor.”

Întârzierea acumulată în livrarea ramelor este de 439 de zile la 28 martie 2025, ceea ce implică „o corecție de vreo 266 milioane de lei, aproximativ 11% din valoarea contractului.”

Licitația a fost lansată în aprilie 2020, însă contractul s-a semnat abia la final de martie 2022 după numeroase contestații și bătălii în instanță.

„Merită Alstom penalități? În opinia noastră da, fiind justificate de întârzieri. Doar că noi estimăm doar pentru aproximativ 3 luni. Unde s-au pierdut celelalte zile? Avem un caiet de sarcini modificat pe parcursul licitației ca să permită și trenuri neomologate, noi. Nu vorbim de un produs standard, 'de pe raft'. Însă nu a fost ajustat și calendarul de livrări ca să includă și perioada de probe care nu este una fixă, bătută în cuie.”, spun cei de la API.

Au existat și alte motive obiective, de forță majoră, precum pandemia sau războiul din Ucraina, „care au afectat semnificativ fluxurile de aprovizionare. Poți sta după o componentă și un an, chiar și astăzi, precum ziceam în comunicatul de-acum câteva zile despre locomotivele modernizate la SCRL Brașov.”

Planificarea producției nu este simplă, transmite asociația: „Construiești capul de serie pe care îl trimiți la teste, culegi toate ajustările necesare, iar când lucrurile intră în linie dreaptă demarezi comenzile de piese și planifici un slot de producție care nu poate fi a doua zi, ci peste câteva luni. Deci o actualizare a graficului de implementare.”

Chiar dacă ARF părea că înțelege situația, termenul a fost extins până în ianuarie 2026 prin actul adițional nr. 3 din 30 septembrie 2024.

„S-a anexat un nou grafic de livrări. Doar că brusc ARF și Egis se fac că n-au aprobat calendarul, deși s-au referit la el inclusiv în comunicări publice, și că de fapt toate penalitățile se aplică mai departe. O schimbare de abordare... cu cântec.”, susține API.

Riscurile sunt semnificative, în opinia asociației: „Pe bună dreptate, Alstom amenință cu rezilierea. Nefiind o organizație de caritate, rupe contractul dacă penalitățile depășesc costul rezilierii. Consecința: rămânem cu 4 trenuri fără mentenanță să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulți producători vor sta departe de viitoarele licitații, fără garanții financiare solide.”

Soluția recomandată de Asociația Pro Infrastructură: „Se poate ajunge la un compromis cu aplicarea ultimului calendar propus fix în perioada când primul tren era aproape omologat. Asta înseamnă un stat puternic: urechi de auzit și creier de gândit, nu doar pumn în gură.”

