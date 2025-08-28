Zeci de trenuri ar putea fi anulate în România, din cauza datoriilor acumulate la plata infrastructurii feroviare

CFR SA a emis o nouă notificare de anulare a zeci de trenuri aparținând companiilor CFR Călători și Transferoviar din cauza datoriilor acumulate de cele două la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), deși luni operatorul național dădea asigurări că nu există acest risc, iar problemele au fost depășite.

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, a declarat luni că au fost identificate o serie de soluții pentru a nu fi anulate trenurile, însă administratorul infrastructurii feroviare a revenit miercuri la decizia inițială.

'Supărarea' între CFR SA și CFR Călători ar fi pornit de la faptul că transportatorul național feroviar de călători a plătit salariile cu două zile mai devreme, în timp ce administratorul de infrastructură nu a avut bani de salarii din cauza neplății TUI, așa cum a scris în prima notificare de anulare a trenurilor.

'Supărarea a pornit ieri de la faptul că CFR Călători a plătit salariile cu două zile mai devreme și CFR SA nu are bani să plătească salariile, din cauză că are CFR Călători să le dea bani. Și de aici supărarea, și CFR SA are dreptate, pentru că așa s-a vorbit: fiindcă oamenii lucrează toți în același loc, să nu dea o companie și cealaltă să nu dea. Așa a rămas și ulterior CFR Călători a plătit salariile în avans și de aici discuțiile dintre ei', potrivit unor surse din domeniu.

Contactat joi de AGERPRES, Mihai Barbu a afirmat că în opinia sa nu se va întâmpla acest lucru, întrucât au fost discuții între reprezentanții celor trei companii și în cursul dimineții.

Ads

'Am mai avut și astăzi de dimineață o discuție cu ei, nu cred că o să se întâmple, adică nu vor fi anulate aceste trenuri. Discuția luni a fost că noi le dăm niște bani, da? Noi le-am dat 7,8 milioane de lei (la CFR Călători - n. r.) și mai trebuie să le dăm 29 de milioane, care vor intra mâine sau luni, cel mai târziu, pentru că era o procedură cu Ministerul Finanțelor să ne aprobe, că am mutat niște bani din trimestrul patru în trimestrul trei...trebuia să ne aprobe și abia ieri ne-a aprobat. Ieri am făcut deschiderile și urmează să le intre banii. Deci, eu așa sper, că din discuția de astăzi cred că au înțeles că trebuie să rezolve această treabă', a precizat Barbu.

Șeful ARF a atenționat, totodată, că din această anulare de trenuri nu va câștiga nimeni, pentru că acest lucru va duce la o compensație mai mică pentru cei doi operatori, dar și bani mai puțini din TUI.

Ads

'Compensație mai mică înseamnă bani mai puțini la TUI, la electrificare, adică pe tot lanțul. Deci, nu câștigă nimeni din asta, toată lumea pierde și nici nu se poate zice că ARF face o economie, pentru că banii pe care trebuie să îi dea înapoi o să îi dea la stat înapoi, nu la ARF, sau să îi redistribuim în compensație. Noi, la finalul anului, calculăm kilometri parcurși. Cu siguranță vor fi mai puțini dacă scoatem trenuri. Dacă sunt mai puțini, trebuie să dea banii înapoi la stat. Adică pierdem toți, pentru că avem un buget alocat și nu-l folosim, dar pe de altă parte ne văităm că ne trebuie bani mai mulți', a transmis Mihai Barbu.

Într-un comunicat publicat miercuri seara, CFR Călători arată că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că, deși avea de încasat de la ARF, pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF (luni, 24 august - n. r.) a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.

Ads

'Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii. Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației, suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru inconveniente care pot apărea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora', a transmis compania.

Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025 emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea unor trase de la 1 septembrie și, respectiv, 1 octombrie.

Ads

Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2025 și până la noi dispoziții, se anulează: trenurile 5431 și 5432 în relația Bacău - Suceava Nord și retur; trenurile 5539 și 5540 în relația Pașcani - Suceava Nord și retur; trenurile 5568 și 5570 în relația Botoșani - Suceava Nord și retur; trenul 8003 în relația București Obor - Fetești; trenurile 5106 și 5107 în relația Mărășești - Buzău și retur; trenurile 13071 (5071) și 5072 în relația Brazi - Buzău și retur; trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 în relația Timișoara Nord - Oradea și retur; trenurile 3126 și 3129 în relația Gurahonț - Arad și retur; trenurile 3127 și 3128 în relația Arad - Brad și retur; trenurile 3745 și 3746 în relația Arad - Brad și retur; trenurile 4205 și 4207 în relația Vatra Dornei - Bistrița Nord și retur; trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 în relația Cluj Napoca - Bistrița Nord și retur; trenurile 4372 și 4373 în relația Dej Călători - Bistrița Nord și retur; trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 în relația Satu Mare - Halmeu și retur; trenurile 4533 și 4536 în relația Târgu Mureș - Războieni și retur; trenurile 2441 și 2443 în relația Târgu Mureș - Sibiu și retur; trenurile 2445 și 2447 în relația Teiuș - Târgu Mureș și retur; trenurile 2560 și 2561 în relația Mediaș - Sibiu și retur; trenul 2563 în relația Sibiu - Sighișoara; trenul 2564 în relația Beia Hm - Sibiu; trenurile 2567 și 2568 în relația Sibiu - Sighișoara și retur.

Ads

Totodată, trenurile 7035 și 7038 în relația București Nord - Urziceni și retur vor fi anulate din data de 6 septembrie, iar din 8 septembrie trenul 4143 în relația Bistrița Nord - Deda și trenul 4145 în relația Deda - Bistrița Nord.

De la 1 octombrie, vor fi anulate următoarele trenuri: 1634 în relația Brașov - București Nord; 8005 în relația București Obor - Constanța; 12661 (1661) și 1662 în relația București Nord - Iași și retur; 1748 și 1749 în relația Târgu Mureș - Deda și retur; 1571 și 1574 în relația București Nord - Galați și retur; 1590 și 1599 în relația București Nord - Drobeta Turnu Severin și retur; 1530 și 1531 în relația Baia Mare - Timișoara Nord și retur; 1532 și 1533 în relația Satu Mare - Timișoara Nord și retur; 1537 și 1539 în relația Timișoara Nord - Oradea și retur; 1743 și 1744 în relația Arad - Oradea și retur; 1745 și 1746 în relația Târgu Mureș - Cluj Napoca și retur.

În ceea ce privește Transferoviar Călători, de la 1 septembrie nu vor mai circula următoarele trenuri: 10057 și 10058 în relația București Nord - Adjud și retur; 10240, 10247, 10257 și 10252 în relația Măneciu - Ploiești Sud și retur; 10235 și 10220 în relația Ploiești Sud - Slănic și retur; 10354 și 10355 în relația Nehoiașu Hm - Buzău și retur; 10412, 10413, 10414 și 10415 în relația Nehoiașu Hm - Buzău și retur.

Ads

De asemenea, de la 1 octombrie, vor fi anulate următoarele garnituri: 10071 și 10072 în relația București Nord - Galați și retur; 10023 și 10024 în relația București Nord - Brașov și retur; 10030 și 10031 în relația Cluj Napoca - Brașov și retur.

'Vă rugăm dispuneți măsurile necesare pentru texturarea Livretului Central cu Mersul Trenurilor de Călători (valabile din 15.12.2024) și Livretele cu mersul trenurilor Regio de pe SRCF 1-8 (valabile din 15.12.2024), de introducere și operare în sistemul informatic, avizare a întregului personal interesat și a publicului călător', se mai arată în notificarea CFR SA.

Ads