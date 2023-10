”Amploarea este fără precedent”. Trenuri încărcate cu mărfuri părăsesc Coreea de Nord cu destinația Rusia

Transporturile de marfă nord-coreean în Rusia au evoluat la un nivel fără precedent, așa cum arată imaginile din satelit.

Probabil că Phenianul a început livrările de arme coreene către Federația Rusă. Acest lucru a fost raportat de experții de la Centrul American pentru Studii Strategice și Internaționale Beyond Parallel.

Personalul centrului a analizat imagini din satelit ale orașului nord-coreean Tumagan, care se învecinează cu Rusia. Acolo, joia trecută, 5 octombrie, 73 de vagoane de marfă au fost descoperite pe calea ferată care se îndrepta către teritoriul Federației Ruse.

Acesta este un număr fără precedent pentru acest nod logic. Creșterea aprovizionării a avut loc după vizita dictatorului nord-coreean Kim Jong-un în Federația Rusă, în luna septembrie, după întâlnirea sa cu omologul rus Vladimir Putin.

Au existat zvonuri persistente că subiectul principal al întâlnirii lor ar fi furnizarea de arme coreene către Federația Rusă. Judecând după activitatea de la frontieră, s-a ajuns la un acord în acest sens.

„Faptul că Federația Rusă a fost forțată să recurgă la ajutorul RPDC indică izolarea sa internațională în creștere și starea deplorabilă a complexului militar-industrial rus, care nu este în măsură să răspundă nevoilor propriei armate”, a spus Beyond Parallele.

Coreea de Nord, la rândul ei, are nevoie de aprovizionare cu alimente și energie.

A satellite image of a railway facility in Tumangan, on the border with Russia, from October 5, 2023, recorded an unprecedented number of freight 🚂 — 73. pic.twitter.com/A7AhKBcVdY