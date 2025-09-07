Scenariul care îi dă fiori lui Vladimir Putin, dezvăluit de „șeful banilor” din SUA. „Economia Rusiei se va prăbuși complet”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 18:58
691 citiri
Scenariul care îi dă fiori lui Vladimir Putin, dezvăluit de „șeful banilor” din SUA. „Economia Rusiei se va prăbuși complet”
Trump cu Putin, la întâlnirea din Alaska, SUA FOTO: Hepta

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis duminică, 7 septembrie, că Statele Unite sunt deschise să colaboreze cu țările europene pentru a impune mai multe sancțiuni statelor care cumpără petrol rusesc, într-o încercare de a „prăbuși” economia Rusiei, și a respins temerile că SUA ar intra într-o recesiune.

„Suntem pregătiți să intensificăm presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze,” a declarat Bessent pentru emisiunea Meet the Press a NBC News.

„Acum suntem într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă,” a adăugat Bessent. „Iar dacă SUA și Uniunea Europeană pot interveni, aplicând mai multe sancțiuni și tarife secundare împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, economia Rusiei se va prăbuși complet, iar acest lucru îl va aduce pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor.”

Luna trecută, administrația Trump a impus Indiei tarife de 50%, unele dintre cele mai ridicate tarife aplicate vreodată de SUA unei țări străine, invocând achizițiile continue de petrol rusesc de către New Delhi în contextul războiului din Ucraina.

Declarațiile lui Bessent vin la doar câteva ore după ce Rusia a lansat cel mai mare atac aerian al războiului de până acum, omorând cel puțin patru persoane și incendiind o clădire guvernamentală din Kiev.

Comentariile survin și la câteva săptămâni după ce Donald Trump a zburat în Alaska pentru a se întâlni pentru prima dată cu Putin în cel de-al doilea mandat al său. La scurt timp după aceea, președintele american l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de lideri europeni, pentru a discuta despre o posibilă încheiere a războiului.

De atunci însă, discuțiile privind un armistițiu sau o încetare a conflictului par să fi stagnat, iar Rusia și-a continuat seria de atacuri aeriene asupra Ucrainei.

Săptămâna trecută, NBC News a relatat că Trump a devenit tot mai pesimist în privința șanselor de a pune capăt războiului, deși a participat la convorbiri telefonice cu liderii europeni, în cadrul cărora i-a îndemnat să se alăture SUA în exercitarea de presiuni asupra Chinei pentru sprijinul oferit Moscovei.

Bessent a vorbit, de asemenea, despre agenda economică a președintelui Donald Trump, respingând îngrijorările legate de tarife și de raportul privind locurile de muncă din august, publicat săptămâna trecută. Secretarul Trezoreriei a respins ideea că acesta ar fi un semn al unei „recesiuni a locurilor de muncă” în SUA.

Tot duminică, Bessent a abordat și apelul administrației Trump către Curtea Supremă, prin care se urmărește anularea unei decizii a unei curți de apel ce a respins tarifele extinse impuse de președinte.

„Sunt încrezător că vom câștiga la Curtea Supremă,” a declarat secretarul Trezoreriei pentru moderatoarea Kristen Welker de la Meet the Press.

El a adăugat însă că, dacă instanța supremă va decide împotriva lui Trump, „există numeroase alte căi pe care le putem urma” pentru a continua impunerea de tarife asupra țărilor străine.

Însă, a adăugat Bessent, aceste alte căi ar „diminua poziția de negociere a președintelui Trump”.

#trezorerie, #SUA, #Vladimir Putin, #razboi Ucraina , #Rusia
