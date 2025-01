Copil de 9 ani, îmbolnăvit cu trichineloză după ce a mâncat carne de la un animal vândut fără documente legale

Un copil din Brăila s-a îmbolnăvit cu trichineloză după ce a mâncat carne de la un animal vândut fără documentele legale. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila a anunțat marți, 21 ianuarie, că sursa infecției a fost un porc cumpărat de tatăl băiatului de la un consătean, fără documente legale.

Atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul cărnii infestate au fost sancţionaţi contravenţional, iar carnea rămasă din porcul respectiv a fost confiscată şi distrusă prin incinerare.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila a notificat, în data de 10 ianuarie, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Brăila cu privire la faptul că a primit confirmarea diagnosticului de trichineloză la un copil de 9 ani, din localitatea Lanurile, care a fost internat, în luna decembrie 2024, la Spitalul Judeţean, de unde a fost transferat la Spitalul de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie" Bucureşti, unde a fost diagnosticat cu boala provocată de parazitul Trichinella spiralis.

"În urma anchetei, am constatat că tatăl copilului a cumpărat, în data de 10 decembrie, de la un crescător din localitate, un porc, care a fost sacrificat în aceeaşi zi, pentru consumul familial. Înainte de a consuma carnea provenită de la porcul cumpărat, familia nu a dus probe pentru trichină. În timpul anchetei, noi am luat carnea pe care am găsit-o în congelator şi am trimis-o spre analiză, iar probele au ieşit pozitive. Am identificat şi crescătorul de animale care a vândut porcul şi am aflat că a mai vândut animale şi către alte două gospodării şi a sacrificat inclusiv pentru consum propriu. Am recoltat probe, iar rezultat a fost negativ la ceilalţi porci, sursa îmbolnăvirii fiind porcul sacrificat în data de 10 decembrie. În urma anchetei, crescătorul de animale a fost sancţionat pentru vânzare de animale fără documente. Au fost sancţionaţi şi cumpărătorii pentru achiziţie de animale fără documente. Cel care a vândut porcul a fost sancţionat cu 1.200 de lei, iar cumpărături au fost sancţionaţi cu avertisment", a declarat directorul DSVSA Brăila, Costică Peltea, pentru AGERPRES.

Sursa citată a precizat că, în prezent, ancheta din localitatea Lanurile este finalizată, carnea infestată, în cantitate de 139 kg de carne, fiind confiscată şi incinerată.

