Un susținător al lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată după ce a instigat la revoltă și a promovat simboluri fasciste și legionare

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 13:45
Unul din fanii lui Călin Georgescu va fi judecat - FOTO Hepta

Un bărbat din Cluj a fost trimis în judecată după ce a folosit rețelele sociale pentru a îndemna la revolte și pentru a promova simboluri fasciste și legionare. Într-un videoclip postat pe TikTok, el a instigat la acte de violență și proteste extreme imediat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, iar pe Facebook a distribuit imagini cu Ion Antonescu, Corneliu Zelea Codreanu și saluturi naziste și legionare.

Procurorii îl acuză de instigare publică, promovarea cultului persoanelor vinovate de crime împotriva umanității și răspândirea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, iar dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda.

”La data de 06.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul său N.R., înregistrat pe platforma de socializare TikTok, un conţinut video prin care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluţie, la acte de violenţă şi acţiuni ameninţătoare împotriva statului de drept. La data de 05.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul de socializare Facebook conţinut privitor la simboluri legionare, respectiv o fotografie în care apar mareşalul Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, precum şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist şi legionar şi care conţin steaguri cu simboluri legionare (crucea celtică)”, au anunţat procurorii.

Ei au menţionat că, la data de 7 decembrie, bărbatul a postat la fotografia de copertă a profilului de pe reţeaua de socializare Facebook o fotografie care conţinea un steag de culoare verde cu sigla simbolistică a grupării ”Mişcarea Legionară” denumită şi ”Garda de Fier” şi ”Legiunea Arhanghelului Mihail”, ”realizând astfel cu intenţie promovarea în public a simbolurilor fasciste, legionare”.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda.

