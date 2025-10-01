Controversatul Tristan Tate, reacție grosolană după alegerile din Republica Moldova: "Sincer, mi se rupe. Nu sunt clovnii mei, nu e circul meu"

Controversatul Tristan Tate, reacție grosolană după alegerile din Republica Moldova: "Sincer, mi se rupe. Nu sunt clovnii mei, nu e circul meu"
Controversatul influencer americano-britanic Tristan Tate a comentat pe rețeaua X rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, la o zi după ce partidul Maiei Sandu și-a zdrobit rivalii.

Tate a postat un mesaj în care, de fapt, se arată indiferent de ce s-a întâmplat acolo, susținând că "sincer mi se rupe".

El a scris că îi pasă doar de SUA și UK, țările ale căror cetățeni le are.

"Sunt multe de spus despre Republica Moldova, dar sincer mi se rupe. Îmi pasă numai de SUA și UK. Voi, est-europenii, bucurați-vă de 'libertatea' voastră. Nu sunt clovnii mei, nu e circul meu", a scris Tate pe X.

Între timp, fratele său, Andrew, a scăpat de noi acuzații penale în Marea Britanie, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis că probele aduse de trei femei nu îndeplinesc criteriul legal pentru o urmărire în justiție. Influencerul, care s-a declarat „cel mai maltratat om din istorie” alături de Donald Trump, rămâne însă vizat de un proces civil intentat de reclamante la Înalta Curte.

Trei femei, cu vârste cuprinse între douăzeci și treizeci de ani, l-au acuzat pe Tate de viol, agresiune sexuală și fizică, inclusiv ținerea de arme la capul femeilor și strangulări cu curele. Însă Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a declarat luni că nu a fost îndeplinit criteriul legal pentru a se aduce acuzații penale, arată METRO.

Influencerul a postat pe X:

„România? Niciun caz în Marea Britanie? Niciun caz în SUA? Niciun caz. 4 luni de închisoare, 3 ani, încuiat în casă (...) Calomnii mediatice fără sfârșit. 25 de milioane de dolari furați de la mine. O lovitură de stat? – Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump.”

