De secole, Triunghiul Bermudelor, o regiune de 1,3 milioane de kilometri pătrați din Atlantic, a fost cea mai cunoscută zonă de ocean de pe Pământ, unde au avut loc sute de dispariții misterioase: nave, avioane, turiști, fără urmă. Acum, experții au descoperit numai puțin de 176 de nave care s-au scufundat în aria denumită Triunghiul Bermudelor, între 1526 și 1976.

Specialiștii au dezvăluit o hartă care cuprinde locațiile epavelor a 176 de vase, care au ajuns pe fundul Oceanului Atlantic în regiunea cuprinsă între Miami, Bermuda și Puerto Rico, potrivit Daily Mail.

Harta arată locațiile epavelor, dintre care majoritatea (77) sunt americane. Majoritatea navelor - 145 (82%) - au fost naufragiate în secolul al XIX-lea. Pentru turiştii britanici, insulele Bahamas sunt un paradis de plaje curate şi vreme uimitoare. Dar timp de secole, insulele, care se află în inima temutului petic de ocean cunoscut sub numele de Triunghiul Bermudelor, au fost o capcană mortală pentru nave.

Acum, experții au trasat locațiile a 176 de nave care s-au scufundat în largul insulelor între 1526 și 1976. Unele transportau aur, în timp ce altele aveau încărcături variind de la zahăr și tutun până la bumbac și chiar sclavi africani.

Treizeci și șase dintre nave au fost identificate ca fiind britanice, în timp ce alte 19 erau spaniole. Majoritatea navelor - 145 (82%) - au fost naufragiate în secolul al XIX-lea, în timp ce doar trei datează din secolul al XVI-lea. Alte opt și 10 au fost pierdute în secolele al XVII-lea și, respectiv, al XVIII-lea.

Proiectul Bahamas Lost Ships a fost lansat de firma americană Allen Exploration în colaborare cu cercetătorul de epave James Jenney. Echipa de cercetare a folosit surse istorice, inclusiv arhive și tăieturi vechi din ziare, pentru a identifica locațiile epavelor.

Zborul 19: 5 bombardiere au dispărut în Triunghiul Bermudelor

Peste 70% din pierderi au avut loc la vest de o zonă cunoscută sub numele de Little Bahama Bank, deasupra vârfului vestic al insulei Grand Bahama. Cel puțin 85% dintre epave au fost nave comerciale. Cele 251 de tipuri de marfă identificate sunt dominate de cherestea, zahăr și melasă. Dar banii, argintul și aurul sunt enumerați pe opt nave, toate fiind înregistrate ca fiind salvați în mare măsură la scurt timp după ce s-au scufundat.

Cercetarea arată cum s-au scufundat între 1822 și 1866, 17 nave care transportau mărfuri din bumbac foarte valoroase. Cel mai mare transport a fost de 3.912 baloți transportați pe Duke sub pavilion britanic, pierdut în Wood Cay Reef la 14 aprilie 1852. Cele mai multe mărfuri au plecat din New Orleans în Louisiana, Mobile în Alabama și Galveston în Texas.

Destinațiile lor vizate variau de la New York la Trieste și Genova în Italia și Liverpool în Anglia. Până în 1800, SUA produceau 40 de milioane de pounds de bumbac pe an. În anii 1850, jumătate din „aurul alb” din Vechiul Sud, care a fost cules de sclavi, a trecut prin New Orleans. Zece dintre navele de comerț cu bumbac pierdute în nordul Bahamasului au fost americane, trei britanice, una spaniolă și una suedeză.

În timp ce Bahamas sunt renumite pentru uraganele care se întâmplă în mod regulat lângă insule, majoritatea navelor pierdute (82 la sută) și-au întâlnit soarta după ce au rămas blocate pe recife și pe țărmurile insulelor.

Printre cele mai misterioase dispariții din Triunghiul Bermudelor, experții au dezvăluit: nava Ellen Austin, care venea de la Liverpool și se îndrepta spre New York în anul 1881. Însă, ea a dispărut fără urmă în Triunghiul Bermudelor.

Zborul 19 este probabil cea mai cunoscută dispariție din Triunghiul Bermudelor. Acesta a cuprins 5 bombardiere americane tip Avenger Torpedo, care au zburat de la Fort Lauderdale pe 5 decembrie 1945. Se crede că avioanele au zburat pe o direcție greșită, dispărând fără urmă în Triunghiul Bermudelor.

O altă dispariție faimoasă a fost cea a navei USS Cyclops, care a plecat de la Rio de Janeiro pe 16 februarie 1918 și a ajuns în Salvador pe 20 februarie. Două zile mai târziu, ea a plecat spre Baltimore, Maryland. Era încărcată cu 8.000 de tone de minereu, însă ea nu a mai ajuns niciodată la destinație, dispărând în Triunghiul Bermudelor, cu echipaj cu tot, care era compus din 305 marinari. A fost cea mai mare pierdere de vieți omenești din istoria navală a SUA, potrivit History.